Британия и ЕС решили главную проблему на переговорах по Brexit - СМИ

Великобритания и ЕС, по сообщениям СМИ, достигли компромисса по наиболее противоречивому пункту на переговорах по Brexit - режиму контроля на границе с Северной Ирландией.

Об этом сообщило издание The Sunday Times.

Источники издания утверждают, что Терезе Мэй удалось добиться от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить всю Британию в составе таможенного союза ЕС, избежав появления жесткой границы в Северной Ирландии.

Издание, ссылаясь на помощника главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, утверждает, что Европейский союз согласился на осуществление нормативного контроля товаров на фабриках и в магазинах, а не на границе.

Кроме того, соглашение о Brexit будет содержать пункт о выходе, призванном убедить евроскептиков в том, что Великобритания будет оставаться в таможенном союзе только временно.

Кроме того, Мэй на пути к достижению договоренности о будущем экономическом партнерстве с Брюсселем, которое позволит Британии сохранить возможность открытой торговли с Евросоюзом по той же модели, которой пользуется Канада.

Мэй надеется, что достигнутый прогресс будет достаточным для созыва в ноябре специального саммита ЕС, на котором будут обсуждаться финальные детали сделки.

Представитель британского премьера назвал информацию The Sunday Times "спекуляцией", и отметил, что переговоры продолжаются, сообщает Reuters.

Великобритания перестанет быть членом Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако переговоры о Brexit между Лондоном и Брюсселем зашли в "тупик" из-за вопроса контроля на границе между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая оставляет блок в составе Великобритании.