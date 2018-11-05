США накладывают строжайший режим санкций на Иран

В понедельник входят в силу американские санкции, наложенные на Иран. По всему Ирану прокатилась волна протестов.

Администрация президента Трампа возобновляет все наложенные в прошлом на Иран санкции, отмененные после того, как в 2015 году был заключен многосторонний договор по вопросу об иранской ядерной программе.

Санкции касаются как самого Ирана, так и стран и компаний торгующих с ним.

В воскресенье тысячи людей вышли на улицы иранских городов, выкрикивая "Смерть Америке!".

Вооруженные силы Ирана также заявили, что в понедельник и вторник ВВС проведут учения, для того, чтобы продемонстрировать обороноспособность страны.

Демонстрации протеста произошли в 39-ю годовщину захвата американского посольства в Тегеране.

С чего все началось?

Вашингтон возобновляет режим санкций, так как президент Трамп решил выйти из договора 2015 года по вопросу об иранской ядерной программе.

Вашингтон также заявляет, что добивается прекращения "враждебных" действий Ирана, в том числе кибератак, испытания баллистических ракет, и поддержки Тегерана радикальным группировкам на Ближнем Востоке.

Что дальше?

США постепенно возобновляли режим санкций, но, по словам аналитиков, теперешний шаг наиболее серьезный.

В санкционный список попадут более 700 человек, организаций и компаний, в том числе и основные банки страны, экспортеры нефти и судоходные компании.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций.

По его словам экспорт иранской нефти упал почти на миллион баррелей в день, резко ограничив основной источник валюты для страны.

Кроме того, ожидается, что базирующееся в Брюсселе Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT прекратит сотрудничать с попавшими под санкции иранскими банками, что изолирует Иран от международной финансовой системы. .

Кого не коснутся санкции?

Администрация президента Трампа заявила, что восемь стран могут по-прежнему импортировать иранскую нефть, не сказав при этом, о каких странах идет речь.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что США не запугают Иран

Насколько известно, среди прочих, это Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай и Индия.

По словам Майка Помпео, эти страны уже значительно сократили импорт иранской нефти, но им необходимо дополнительное время для того, чтобы довести этот импорт до нуля.