SEC в прошлом фингоду оштрафовала компании на $4 млрд

Объем штрафов, наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании, в прошлом финансовом году достиг почти $4 млрд, говорится в пресс-релизе комиссии.

Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, увеличилась до $3,945 млрд по сравнению с $3,79 млрд за предыдущий фингод, а общее число возбужденных комиссией дел повысилось до 490 с 446.

Самым крупным штрафом за минувший период стало взыскание с бразильской Petrobras $853 млн по делу о коррупции.

Кроме того, в прошлом фингоду SEC завершила громкое дело в отношении автопроизводителя Tesla Inc. и ее главы Илона Маска в связи с сообщениями последнего о планах выкупить акции компании и совершить ее делистинг. Tesla и И.Маск согласились выплатить по $20 млн, бизнесмен также обязался оставить пост председателя совета директоров созданной им компании.