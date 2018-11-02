Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских «Суперджетов»

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила, что отказывается от эксплуатации российских Sukhoi SuperJet. Их заменят моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier. Причина - в неисправностях самолетов.

По данным издания L'Echo, в прошлом году бельгийский национальный авиаперевозчик заключил договор на лизинг четырех "Суперджетов" с ирландской CityJet. Однако летом у новых самолетов обнаружились поломки, и Brussels Airlines пришлось задержать или отменить множество рейсов.

Глава Brussels Airlines Кристина Фоерстер заявила, что хочет как можно скорее избавиться от SSJ100, пишет издание. В конце октября бельгийская компания заключила новый договор с CityJet на лизинг канадских самолетов.

Агентству РИА Новости в пресс-службе авиакомпании заявили, что информация по поводу отказа от SSJ100 - "не новая", и пояснили, что техническое обслуживание новых самолетов отнимает слишком много времени.

"Так со всеми типами новых самолетов, так было и с Airbus, и Boieng, это всегда так. Когда эксплуатация самолета уже устоялась, то знаешь, что делать, какую деталь менять. Но в случае с SuperJet мы пока не на той стадии, когда у нас много опыта", - цитирует РИА Новости представителя авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания в целом "очень довольна" SSJ100 с точки зрения комфорта для пассажиров и получает "много комплиментов от пассажиров, которые считают, что полет на них очень комфортный".

Первый "Суперджет" заменили на канадский CRJ-900 с 1 ноября на рейсе Брюссель - Нант. От использования остальных трех постепенно откажутся к 1 марта 2019 года, следует из соглашения с CityJet.

А кто еще?

В среду 31 октября Русская служба писала о масштабном простое Sukhoi SuperJet в ангарах различных авиакомпаний. Выяснилось, что у крупнейших компаний-эксплуатантов этого самолета он простаивает на земле более шести дней подряд.

Так, по данным на 29 октября из 50 самолетов SSJ100 крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" более шести дней кряду не летали 15. Из них два оставались на земле с 19 октября, и один - с 18 октября.

В парке авиакомпании "Ямал" 16 "Суперджетов". По данным Flightradar24, один самолет совершил последний полет 4 октября, еще три не летают с конца сентября

А у мексиканской компании InterJet, самого крупного зарубежного эксплуатанта "Суперджетов", использующего 22 таких самолета, не летают восемь машин.

При этом самолеты других производителей в парке тех же компаний летают чаще.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что SSJ100 мало летает из-за проблем с послепродажным обслуживанием - дороговизны и нехватки запчастей, а также из-за длительного срока их доставки.

Несмотря на проблемы, в сентябре "Аэрофлот" подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов "Суперджет". Они будут поставлены крупнейшей российской авиакомпании с 2019 по 2026 годы.

Во внутреннем документе авиакомпании под названием "Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года" уровень безопасности самолета SSJ100 был обозначен как "средний", в то время как у всех самолетов производства Airbus и Boeing он был обозначен как "высокий".

В конце августа директор по флоту авиакомпании "Якутия" Иван Винокуров​ в интервью "Авиатранспортному обозрению" заявил, что его компания не исключает, что в будущем может отказаться от эксплуатации своих пяти "Суперджетов", из-за низкой надежности которых "Якутия", по его словам, "провалила лето".