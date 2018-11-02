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США вывели 8 стран из-под нефтяных санкций против Ирана - Bloomberg
12:42 02.11.2018 |
США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана, сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации.
Китай входит в эту группу, но переговоры с ним еще продолжаются. Остальные четыре государства не были названы.
Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал чиновник. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.
Ожидается, что госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщит об освобождениях от санкций в пятницу.
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