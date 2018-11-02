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Банк России в III квартале 2018 г приобрел рекордный объем золота
09:24 02.11.2018 |
Центробанк России в третьем квартале 2018 года приобрел более 92 тонн золота - рекордный объем для РФ за квартальный период, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Отмечается, что приобретение золота российским ЦБ происходит на фоне распродажи долларовых активов.
Таким образом, в третьем квартале золотой запас РФ впервые в истории превысил 2000 тонн и теперь составляет 17% от общемировых накоплений.
Другим активным участником рынка в указанный период являлись власти Турции, которые несмотря на девальвацию национальной валюты, увеличили объем покупок золота на 18,5%. Затем следуют Индия (13,7 тонны) и Казахстан (13,4 тонны).
В Европе также наблюдается рост: национальные банки Польши и Венгрии увеличили покупки золота. Причем, по данным Золотого совета, Будапешт объяснил покупку повышением долгосрочной стабильности своих резервов.
Практически незаметны на рынке были Центробанки Чехии и Германии - 0,5 и 0,2 тонны приобретенного золота соответственно.
Между тем, несмотря на повышенный аппетит ряда центральных банков, цена на золото упала примерно на 4% за III квартал, опустившись ниже $1,200 за тройскую унцию. Это - минимум с января 2017 г., хотя в октябре наблюдался постепенный рост котировок: за месяц драгоценный металл подорожал примерно на 2%.
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