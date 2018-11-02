Банк России в III квартале 2018 г приобрел рекордный объем золота

Центробанк России в третьем квартале 2018 года приобрел более 92 тонн золота - рекордный объем для РФ за квартальный период, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Отмечается, что приобретение золота российским ЦБ происходит на фоне распродажи долларовых активов.

Таким образом, в третьем квартале золотой запас РФ впервые в истории превысил 2000 тонн и теперь составляет 17% от общемировых накоплений.

Другим активным участником рынка в указанный период являлись власти Турции, которые несмотря на девальвацию национальной валюты, увеличили объем покупок золота на 18,5%. Затем следуют Индия (13,7 тонны) и Казахстан (13,4 тонны).

В Европе также наблюдается рост: национальные банки Польши и Венгрии увеличили покупки золота. Причем, по данным Золотого совета, Будапешт объяснил покупку повышением долгосрочной стабильности своих резервов.

Практически незаметны на рынке были Центробанки Чехии и Германии - 0,5 и 0,2 тонны приобретенного золота соответственно.

Между тем, несмотря на повышенный аппетит ряда центральных банков, цена на золото упала примерно на 4% за III квартал, опустившись ниже $1,200 за тройскую унцию. Это - минимум с января 2017 г., хотя в октябре наблюдался постепенный рост котировок: за месяц драгоценный металл подорожал примерно на 2%.