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Латвия полностью взяла под контроль онлайн-торговлю
18:11 01.11.2018 |
Служба государственных доходов (СГД) Латвии обязала предоставлять полную информацию об электронных платежах жителей страны. Соответствующие поправки к закону О налогах были приняты сегодня Сеймом Латвии, сообщает Delfi.
Таким образом, СГД будет отслеживать незаконную коммерческую деятельность и обнаружить тех, кто скрывает часть доходов.
Кроме этого, предоставлять информацию СГД будут обязаны и почтовые службы. Это поможет отследить тех, кто нелегально отправляет товары заказчикам.
Ранее СГД выявила более 20 иностранных интернет-сайтов, владельцы которых регулярно поставляют товары и оказывают услуги жителям Латвии. В издании предполагают, что за иностранными доменами скрываются жители Латвии, которые не хотят регистрироваться как налогоплательщики, и тем самым наносят урон бюджету. Новые поправки дают государству возможность блокировать такие домены.
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