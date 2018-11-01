Власти Афганистана контролируют лишь половину территории страны

Правительство Афганистана контролирует лишь чуть более половины территории страны. Это следует из ежеквартального доклада генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, обнародованного в четверг, 1 ноября. Согласно этим данным, на конец июля афганские силовики контролировали 55,5 процента всех округов страны.

Одновременно увеличилось количество районов Афганистана, которые не подконтрольны ни правительству, ни исламскому радикальному движению "Талибан". Их число выросло на 10 до 132 из, в общей сложности, 407 районов. В результате ничейная территория в Афганистане составляет 32,4 процента площади страны.

Около 12 процентов всех округов находится под контролем талибов (49 из 407 по данным на конец июля). В мае подконтрольных моджахедам районов было 59.

Афганские силовые структуры недостаточно укомплектованы, в то же время боевики усиливают нападения на объекты афганского правительства и силовиков, констатируется в докладе.