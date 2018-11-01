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СМИ: США разрешили Индии продолжать закупки иранской нефти в обход санкций
12:03 01.11.2018 |
Власти США позволят Индии импортировать иранскую нефть после вступления в силу санкций против Исламской Республики, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источники издания отмечают, что в ближайшие несколько дней появится официальное подтверждение соглашения, достигнутого между Соединенными Штатами и Индией.
Уточняется, что по условиям этого соглашения индийские нефтяные компании смогут импортировать ограниченный объем нефти из Ирана. Так, до марта 2019 года объем закупок иранского сырья не должен превышать 1,25 миллиона тонн в месяц.
После того, как Соединенные Штаты в мае вышли из соглашения по иранской ядерной программе и объявили о возобновлении всех санкций в отношении Исламской Республики, они пытаются убедить своих союзников, в число которых входит Индия, полностью отказаться от импорта иранской нефти. Индийская сторона в свою очередь настаивает на том, что прекращение поставок этого ресурса без каких-либо компенсаций приведет к резкому росту цен на нефть внутри самой Индии примерно на 6 долларов за баррель.
По данным миннефти, в июле Иран вышел на второе место среди поставщиков нефти в Индию после Ирака, потеснив на этом месте такого гиганта, как Саудовская Аравия. Всего же с апреля по июнь текущего года Исламская Республика поставила Индии порядка 5,67 миллиона тонн сырой нефти, а за предыдущие 12 месяцев - 9,8 миллиона тонн.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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