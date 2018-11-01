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США отказываются от нефти из Ирана
08:22 01.11.2018 |
Вашингтон идет на "значительное сокращение объема нефти и нефтепродуктов", закупаемых у Ирана напрямую или посредством зарубежных финансовых структур. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом меморандуме, обнародованном в среду, 31 октября, пресс-службой Белого дома.
Фактически речь идет о подтверждении действия эмбарго, наложенного на Тегеран Трампом еще в ноябре 2017 года.
Как отмечается в меморандуме, при принятии соответствующего решения администрация Трампа, в частности, руководствовалась, отчетами, представленными Управлением по энергетической информации - подразделением Минэнерго США - Конгрессу в августе, а также ростом нефтедобычи в ряде стран мира и наличием стратегических запасов углеводородов.
"Я продолжу внимательно следить за ситуацией", - подчеркнул американский лидер.
США минимизируют последствия санкций для союзников
В то же время, несмотря на второй пакет санкций США, связанных с запретом на операции, имеющие отношение к экспорту нефти и энергетическому сектору Ирана, Вашингтон хочет минимизировать возможные последствия для своих союзников.
На это, в частности, обратил внимание советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация Трампа с пониманием относится к тому, что ряд региональных игроков и других стран не сможет полностью свернуть закупки нефти у Тегерана. Данный аспект будет учтен при принятии санкций 5 ноября, подчеркнул он.
Ранее Вашингтон требовал от государств-союзников прекратить приобретать у Тегерана нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.
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