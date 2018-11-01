Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после «Брекзита»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла договоренностей с Брюсселем, которые дадут британским компаниям, занимающимся финансовыми операциями, беспрепятственный доступ к европейским рынкам после "Брекзита" 29 марта следующего года. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По ее данным, британские и европейские переговорщики в предварительном порядке согласовали все спорные моменты в этой области, включая обмен данными. Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания ЕС.

"Конец уже виден"

В подтверждение наметившихся подвижек газета, в частности, приводит послание министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминика Рааба комитету по "Брекзиту" британской Палаты общин, в котором тот дает понять, что рассчитывает на достижение финальной сделки в течение трех недель.

"Конец уже определенно виден", - считает министр.

Камнем преткновения в переговорах Лондона с Брюсселем остается вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.

Одним из вариантов для поиска компромисса мог бы стать более длительный переходный период после "Брекзита". ЕС настаивал на годичном переходном периоде, но на саммите 18 октября предложил Лондону продлить срок еще на год до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений. Мэй не исключила такой вариант.