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Испания закроет все частные угольные шахты до конца года
17:39 31.10.2018 |
После подписания договора между правительством и профсоюзами, Испания объявила о закрытии всех угольных шахт, принадлежащих частным компаниям, до конца этого года. По условиям соглашения, в регионы, чья экономика ориентирована на добычу угля, в ближайшие 10 лет инвестируют $285 млн.
Новый премьер-министр страны Педро Санчес начал активно продвигать экологическую политику, отменив так называемый «налог на солнце» (его должны были платить предприятия и частные лица, установившие солнечные панели мощностью более 10 кВт) и объявив о долгосрочном плане Испании по борьбе с изменением климата.
Профсоюзы хорошо приняли сделку о закрытии шахт в Испании, заключив с правительством соглашение.
В нем прописан досрочный выход на пенсию шахтеров старше 48 лет, меры по восстановлению окружающей среды в шахтерских городах, а также переобучение молодых угольщиков для работы на предприятиях новой энергетики.
Когда к концу этого года закроются 10 шахт, более тысячи шахтеров и субподрядчиков потеряют работу. Около 600 человек в северных регионах - Астурии, Арагоне и Кастилия-Леоне - получат полную социальную поддержку со стороны государства. А более 60% угольщиков смогут выбрать досрочный выход на пенсию.
Переговоры с несколькими сотнями угольщиков, которые работают на государственных шахтах, начнутся в ближайшее время. К ним собираются применить ту же самую схему, при которой они либо получат новую профессию, либо хорошее пособие, либо досрочно выйдут на пенсию.
Испанское правительство убеждено: такие меры покажут всему миру, что не надо выбирать между работой и экологией. Вполне можно совмещать и то, и другое.
Испания активно переходит на ВИЭ. Например, жители небольшой валенсийской деревушки Арас-де-лос-Ольмос (Испания), численность населения которой составляет всего 380 человек, приняли решение полностью отказаться от централизованного электричества, которое часто поставляется к ним с перебоями, и перейти на возобновляемые источники.
Также испанский оператор электрической сети Red Eléctrica de España (REE) подвёл итоги работы энергосистемы в первом полугодии 2018. Возобновляемые источники энергии выработали 45,8% электроэнергии в Испании. Их доля выросла на 8% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
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