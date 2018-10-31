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Сумма страховых M&A-сделок в мире бьет рекорды
17:01 31.10.2018 |
За первое полугодие 2018 года мировой объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) в страховании достиг отметки €37 млрд, что является самым высоким результатом после финансового кризиса 2009 года. Об этом говорится в отчете отчета Willis Towers Watson и Mergermarket.
В докладе говорится, что в первой половине года в этом секторе было проведено 14 сделок на сумму более €500 млн. В то же время, общее количество сделок снизилось до 84, что является самым низким показателем с 2009 года.
Основные факторы, влияющие на этот всплеск стоимости, связаны с изменением характера бизнес-моделей. Поскольку нормативное давление становится нормой, появляются новые форматы бизнеса.
Кроме этого, растущая тенденция для компаний, желающих воспользоваться этим подходом, показала, что они избавляются от нежелательных частей своего бизнеса, что означает появление на рынке ценных активов.
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