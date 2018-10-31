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В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
Во вторник, 30 октября, Министерство юстиции США предъявило десяти гражданам КНР официальные обвинения в заговоре с целью осуществления взлома и похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных американских и европейских компаний. По данным Минюста, двое из десяти являются офицерами разведки, шестеро - хакерами, а еще двое - инсайдерами, сотрудниками французской аэрокосмической компании.
Обвиняемые, в том числе офицеры Чжа Рон и Чай Мэн, являются служащими Министерства государственной безопасности провинции Цзянсу, расположенного в городе Нанкин. Ведомство представляет собой региональную структуру Министерства государственной безопасности КНР, занимающуюся внешней разведкой.
Как сообщает Минюст США, с января 2010-го по май 2015 года офицеры разведки «вместе со своей командой хакеров» сосредоточились на похищении технологий, связанных с производством нового турбовентиляторного двигателя одной из французских аэрокосмических компаний с представительством в США.
Два инсайдера внутри компании, Тянь Си и Гу Гэнь, помогали офицерам координировать работу группы из пяти хакеров для взлома сетей французской компании и похищения проприетарных технологий производства турбовентиляторного двигателя. Инсайдеры являлись сотрудниками китайского подразделения французской компании, расположенного в Сучжоу (провинция Цзянсу).
Тянь Си инфицировал сети компании в Сучжоу вредоносным ПО, полученным от одного из офицеров разведки, а Гу Гэнь предупредил Министерство госбезопасности провинции Цзянсу, когда иностранные правоохранительные органы уведомили компанию о заражении ее сетей вредоносным ПО.
Пятеро хакеров также взломали аэрокосмические компании в Аризоне, Массачусетсе и Орегоне (США), занимающиеся производством деталей для турбовентиляторных двигателей. По мнению Минюста США, похищенные технологии передавались китайской государственной аэрокосмической компании.
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