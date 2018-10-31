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Команда спецпрокурора США по РФ объявила о провокациях против него
08:03 31.10.2018 |
Федеральное бюро расследований по запросу команды спецпрокурора США по России изучает возможность заказной кампании в адрес Роберта Мюллера, в ходе которой женщинам за денежное вознаграждение могли предлагать выдвинуть против него обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 30 октября, сообщил Питер Карр - представитель Мюллера, возглавляющего расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.
"Когда на минувшей неделе мы узнали о том, что ряду женщин, предположительно, предлагали деньги, чтобы те выступили с ложными утверждениями в адрес спецпрокурора, мы незамедлительно передали это дело для расследования ФБР", - пояснил Карр.
Официального подтверждения со стороны ФБР о начале следствия пока не поступало.
"20 тысяч долларов за обвинения"
Ранее портал газеты The Hill, а также ряд других американских СМИ сообщил, что пожелавшая остаться анонимной женщина, много лет назад работавшая в команде Мюллера, обратилась к журналистам с утверждением, что ей предложили порядка 20 тысяч долларов за обвинение спецпрокурора в сексуальных посягательствах.
В свою очередь, вашингтонский адвокат и лоббист-республиканец Джек Беркман озвучил версию, в соответствии с которой он лично общался с пятью женщинами, обвинявшими Мюллера в сексуальном насилии, но отказался предоставить им денежное вознаграждение за дополнительную информацию.
Между тем телеканал Fox News ранее сообщил, что расследование спецпрокурора по РФ приблизилось "к решающей фазе" за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США.
В середине октября два источника в американской администрации, комментируя агентству Bloomberg ход следствия, заявили, что выводы по ключевым аспектам этого дела могут быть представлены вскоре после 6 ноября.
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