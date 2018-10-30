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Трамп решил отменить гражданство США для родившихся в стране детей иностранцев
15:31 30.10.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов.
"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами... Это нелепо. Это нелепо, и это должно закончиться", - заявил Трамп в эфире телепрограммы Axios on HBO.
Право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к конституции США. Однако, по словам Трампа, для отмены этого положения не нужно вносить новых поправок в основной закон, а достаточно президентского указа.
Трамп также добавил, что уже обсудил этот вопрос со своими советниками. "Это уже в работе, это произойдет", - сказал он.
14-я поправка к конституции была принята вскоре после окончания гражданской войны в США, 9 июля 1868 года. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".
Некоторые юристы утверждают, что предоставление гражданства по праву рождения является следствием неверного прочтения поправки, которая изначально принималась в отношении бывших рабов.
"Концепция, согласно которой рождение на географической территории США автоматически дает право на гражданство - абсурд с точки зрения истории, конституции, филосифии и практики", - написал в колонке для Washington Post бывший чиновник администрации Трампа Майкл Энтон.
По данным портала NumbersUSA, США не являются единственной страной, в которой детям предоставляется гражданство по праву рождения. Аналогичные положения действуют также в Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине и в ряде других стран Центральной и Южной Америки.
Дональд Трамп с самого начала своего президентства выступает за жесткий контроль за миграцией.
На прошлой неделе он пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой из-за растущего потока беженцев из стран Центральной Америки - в первую очередь из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.
Кроме того, Трамп угрожал урезать помощь Гондурасу, которому США выделили более 175 млн долларов в 2016-2017 годах.
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