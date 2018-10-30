США ввели запрет на поставки китайскому производителю чипов Fujian Jinhua

Министерство торговли США заявило о введении ограничений на поставки китайскому производителю чипов Fujian Jinhua Integrated Circuit Company Ltd. по соображениям национальной безопасности.

Министерство отметило "значительный риск" участия Jinhua "в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США".

"Включение Jinhua в черный список юридических лиц ограничит ее способность угрожать цепочке поставок основных компонентов наших военных систем", - приводятся в заявлении слова министра торговли Уилбура Росса.

В результате включения компании в черный список будет требоваться лицензия на весь экспорт, реэкспорт и передачу товаров, программного обеспечения и технологий в соответствии с Правилами экспортного контроля (Export Administration Regulations). Такие заявки на получение лицензии будут рассматриваться с презумпцией отказа, уточнило Министерство торговли.

Экономист по Азии в Американском институте предпринимательства (AEI) Дерек Скиссорс заявил, что компания Jinhua была одним из потенциальных китайских лидеров в сфере производства полупроводников и она участвует в споре со своим главным конкурентом, американским производителем чипов Micron Technology Inc., пишет Bloomberg.

Хотя решение Министерства торговли США в первую очередь поможет Micron в краткосрочной перспективе, администрация пытается создать прецедент того, как она будет относиться к китайским государственным предприятиям в долгосрочной перспективе, считает Скиссорс.

Запрет на поставки Jinhua грозит еще больше осложнить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, которые в течение нескольких месяцев ведут торговый спор.

Президент США Дональд Трамп требует от Китая улучшения доступа к рынкам и защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, сокращения промышленных субсидий и уменьшения торгового дефицита в $375 млрд.