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Суд Эквадора отклонил жалобу Ассанжа
09:05 30.10.2018 |
Суд Эквадора в понедельник, 29 октября, отклонил иск основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадорский МИД вправе определять условия проживания Ассанжа, счел суд. Адвокаты основателя WikiLeaks собираются обжаловать это решение.
Ассанж жаловался на новые правила, согласно которым он, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом. Правила также гласят, что все, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокаты, должны раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов.
Прокурор оценил траты Эквадора на Ассанжа
Джулиан Ассанж в ходе заседания по телефону заявил, что эти нормы могут быть знаком того, что Эквадор хочет выдворить его из посольства. По словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено уже определился с тем, чтобы больше не давать ему убежища и пока просто не выпустил официального документа на этот счет.
"Если мистер Ассанж хочет остаться и следовать правилам,... то он может оставаться в посольстве так долго, как захочет", - сказал прокурор Иниго Сальвадор. Он добавил, что проживание Ассанжа уже обошлось Эквадору в 6 млн долларов, сообщает Reuters.
Эквадор хочет, чтобы Ассанж покинул посольство
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, тогда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании. В 2017 году это расследование прекратили, но теперь ему грозит арест в Великобритании и последующая выдача властям США - там ему может грозить тюремный срок за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.
Президент Эквадора Ленин Морено в июле 2018 года подтвердил, что его правительство ведет переговоры с британскими властями о том, чтобы Ассанж покинул посольство. О новых правилах проживания в посольстве для Ассанжа стало известно в середине октября этого года.
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