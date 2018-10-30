Суд Эквадора отклонил жалобу Ассанжа

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд Эквадора отклонил жалобу Ассанжа

09:05 30.10.2018 |

Мир

 

Суд Эквадора в понедельник, 29 октября, отклонил иск основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадорский МИД вправе определять условия проживания Ассанжа, счел суд. Адвокаты основателя WikiLeaks собираются обжаловать это решение.

Ассанж жаловался на новые правила, согласно которым он, в частности, должен сам оплачивать счета за медицинские услуги и телефонные звонки, а также тщательнее убирать за своим котом. Правила также гласят, что все, кто хочет увидеться с Ассанжем, в том числе и его адвокаты, должны раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, а также серийные номера смартфонов и планшетов.

Прокурор оценил траты Эквадора на Ассанжа

Джулиан Ассанж в ходе заседания по телефону заявил, что эти нормы могут быть знаком того, что Эквадор хочет выдворить его из посольства. По словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено уже определился с тем, чтобы больше не давать ему убежища и пока просто не выпустил официального документа на этот счет.

"Если мистер Ассанж хочет остаться и следовать правилам,... то он может оставаться в посольстве так долго, как захочет", - сказал прокурор Иниго Сальвадор. Он добавил, что проживание Ассанжа уже обошлось Эквадору в 6 млн долларов, сообщает Reuters.

Эквадор хочет, чтобы Ассанж покинул посольство

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, тогда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании. В 2017 году это расследование прекратили, но теперь ему грозит арест в Великобритании и последующая выдача властям США - там ему может грозить тюремный срок за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

Президент Эквадора Ленин Морено в июле 2018 года подтвердил, что его правительство ведет переговоры с британскими властями о том, чтобы Ассанж покинул посольство. О новых правилах проживания в посольстве для Ассанжа стало известно в середине октября этого года.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:25 Кредит и депозит бланковые ставки 29 октября 2018.

09:21 НБУ увеличил выдачу банкам наличных на 11,7% до 114,4 млрд гривен в январе-сентябре

08:49 Условия и предельные критерии прощения долга госбанками будет одобрять Кабмин

08:23 Торговые опасения подталкивают вверх стоимость золота 30 октября

08:15 Доллар 30 октября дорожает к большинству мировых валют на фоне обострения торговых опасений

07:58 Биржи Китая 30 октября восстанавливаются после падения на 2% днем ранее

07:55 Биржи США закрылись 29 октября в минусе на опасениях обострения торговых отношений с Китаем

29.10 Доллару дали чуть подешеветь на межбанке 29 октября

29.10 Индекс ПФТС 29 октября ускорил падение

29.10 Депозитные ставки для физлиц 29.10.18

29.10 Евро дешевеет к доллару 29 октября на фоне политических новостей из Германии

29.10 Рассрочка или ипотека. Как лучше покупать жилье в новостройках

29.10 НБУ повысил справочный курс гривни на 7,63 коп. до 28,2040 грн

29.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.10.18

29.10 Биржи АТР закрылись 29 октября преимущественно снижением индексов на пессимизме из США

• дальше…

09:37 США ввели запрет на поставки китайскому производителю чипов Fujian Jinhua

09:15 Экономика Турции на грани кризиса

09:05 Суд Эквадора отклонил жалобу Ассанжа

08:58 Лондон объявил о завершении режима экономии после «Брекзита»

29.10 Выборы президента Грузии. Когда Саакашвили вернут паспорт

29.10 ЕС объявил войну пластмассе. Что ее заменит?

29.10 Меркель уходит с поста председателя ХДС, но остается канцлером до 2021 года

29.10 Сторонники независимости Каталонии создают новую партию

29.10 Евросоюз предлагает привлечь Иорданию к переговорам по Сирии

29.10 Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом

29.10 Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок каспийского газа

29.10 Агентство Fitch ожидает жесткого варианта «Брекзита»

29.10 Ирландцы проголосовали за отмену уголовного наказания за богохульство

29.10 Саудовская Аравия отказалась выслать подозреваемых в убийстве Хашогги

29.10 Поклонник Трампа и противник мигрантов. Президентом Бразилии избран Жаир Болсонару

• дальше…

26.10 Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

26.10 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

24.10 Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

23.10 Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину

22.10 «Укрзализныця» показала новый экспресс Киев-Борисполь

19.10 Мостовой переход, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, сделают из бетона и стекла

18.10 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

18.10 США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины

18.10 Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю

18.10 В Украине хотят упростить и перевести в онлайн регистрацию места жительства

17.10 Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности

12.10 «Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

• дальше…

29.10 Голова для полковника: Кто такой Канивец, который возглавил штаб Гриценко

29.10 Как по Тимошенко ударят ее же оружием

29.10 Нужны ли Украине американские фрегаты Oliver Hazard Perry

29.10 Нечего шастать. Какой сигнал отправили из ДНР бывшим хозяевам Донецка

29.10 Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко

26.10 В Берлине рассказали о программе визита канцлера Германии в Украину 1 ноября

26.10 Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн

26.10 Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ

26.10 Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН

26.10 Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине

26.10 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

26.10 Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море

25.10 Лоббисты в США: Сколько Тимошенко, Тарута и Банковая тратят на западные связи

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 Газовые войны. Почему соперникам Порошенко не повезло с датой президентских выборов

• дальше…

08:38 Самое большое количество разработчиков блокчейн в США

29.10 McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями

29.10 Представлен крошечный кроссовер Volkswagen

29.10 Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей

29.10 Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе

29.10 Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним

29.10 ФБР начало расследование против Tesla из-за Model 3

29.10 IBM покупает Red Hat за 34 млрд долларов

26.10 Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом

26.10 Uber перестал быть самым дорогим стартапом — Bloomberg

26.10 Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь

26.10 Google упростил удаление истории поиска

25.10 Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632

25.10 Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности

25.10 Apple закрыла полиции доступ к iPhone

• дальше…

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно