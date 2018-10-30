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Лондон объявил о завершении режима экономии после «Брекзита»
08:58 30.10.2018 |
"Режим экономии" для Лондона закончится после выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"). Об этом сообщил министр финансов страны Филип Хаммонд, представляя в понедельник, 29 октября, проект бюджета в Палате общин британского парламента. По его словам, Соединенное Королевство находится "на поворотном моменте в истории".
Хаммонд особо выделил денежные вливания в государственную систему здравоохранения и оборонный сектор, которые предполагает этот проект. Голосование депутатов нижней палаты по предложенному бюджету запланировано на 1 ноября.
Кроме того, Великобритания повысила до 1,6 процента прогноз роста ее ВВП на 2019 год. В следующие два года ВВП Соединенного Королевства будет увеличиваться на 1,4 процента ежегодно, добавил Филип Хаммонд.
Лондон скорректировал прогноз и по дефициту бюджета. В частности, в 2018-19 финансовом году британское правительство ожидает дефицит в размере 25,5 млрд фунтов стерлингов вместо предполагаемых ранее 37,1 млрд.
Соглашение по "Брекзиту"
Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.
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