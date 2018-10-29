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Сторонники независимости Каталонии создают новую партию
11:43 29.10.2018 |
В каталонском городке Манреса в субботу, 27 октября, проходит учредительная конференция движения в поддержку независимости Каталонии под названием "Национальный призыв к республике". Инициатор движения - бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон - рассчитывает, что уже в январе 2019 года оно будет преобразовано в партию. Эта партия, по словам опрошенного DW участника конференции Жоана Энрик Мулета, "должна объединить всех сторонников каталонского суверенитета, независимо от их политической ориентации - в целях совместной борьбы за выход из состава Испании". Сам Пучдемон в конференции не участвует - он укрывается от испанской юстиции в Бельгии.
Вместо единства - раскол
Между тем, по мнению профессора политологии Барселонского университета Жорди Сарда, "речь, скорее идет не о единстве, а расколе сторонников независимости". В интервью DW профессор пояснил, что на конференцию съехались лишь политики и активисты, лично преданные Пучдемону, типа нынешнего главы Каталонии Кима Торра и спикера администрации Эльзы Артади. Инициативу не поддержала даже организация, в которой Пучдемон состоит - правоцентристская Каталонская демократическая европейская партия. Игнорировали ее и остальные группы, выступающие за независимость - Левые республиканцы и ультралевые Кандидаты народного единства, отметил эксперт.
По его словам, большинство каталонских политиков "устали от радикализма Пучдемона и его амбиций". Многие считают, что этот деятель, укрываясь за границей, должен отказаться от активной роли в Каталонии. А его требование объединиться в рамках новой партии воспринимается "не столько как желание руководить борьбой за независимость, сколько распоряжаться общими финансовыми фондами".
Диалог, а не конфронтация
Профессор Сарда утверждает, что "Пучдемон по-прежнему делает ставку на открытую конфронтацию с Испанией: и в большом, и в малом". К примеру, сама конференция проводится 27 октября - в первую годовщину провозглашения независимости Каталонии. "Бездумное объявление суверенитета, отметил Сарда, стоило Пучдемону и его соратникам обвинения в государственном мятеже". И если лидеру удалось скрыться, то 18 других деятелейв начале 2019 года ждет суд и суровые приговоры - до 30 лет тюрьмы.
Между тем, по утверждению эксперта, большинство каталонских политиков, выступающих за независимость, склонны вести переговоры с властями Испании и понемногу добиваться расширения самоуправления региона. Переговоры начались в начале минувшего лета, когда к власти в стране пришли социалисты. "И хотя существенного прогресса на них пока нет, общая политическая напряженность в Каталонии явно снизилась", резюмировал политолог.
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