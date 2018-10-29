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Евросоюз предлагает привлечь Иорданию к переговорам по Сирии
11:35 29.10.2018 |
Европейская комиссия предложила пригласить Иорданию к участию в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии. "Я убежден, что на этих переговорах Запад должен привлечь Иорданию и наделить ее ролью посредника", - заявил комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан немецкой газете Die Welt в субботу, 27 октября. В Стамбуле 27 октября собираются на саммит по Сирии канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), а также президенты Франции, России и Турции Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
По мнению Хана, из всех стран ближневосточного региона Иордания пользуется наибольшим доверием. У королевства хорошо налажены отношения со всеми соседями и работают надежные каналы связи с ними. "Кроме того, в Иордании религиозные конфликты не играют существенной роли, что повышает престиж этой страны в регионе", - сказал еврокомиссар.
По его словам, важно, чтобы диалог о будущем Сирии проходил под эгидой ООН. Однако все прежние мирные переговоры по Сирии, организованные ООН, закончились безрезультатно. Так, до сих пор не образован конституционный комитет из представителей режима Асада и оппозиции, договоренность о создании которого была достигнута в прошлом году.
Одной из главных тем участников встречи в Стамбуле будет ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии - последнем регионе, находящемся под контролем повстанцев. Кроме того, речь пойдет о том, каким образом можно начать политический процесс в стране.
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