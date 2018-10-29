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Агентство Fitch ожидает жесткого варианта «Брекзита»
09:44 29.10.2018 |
Рейтинговое агентство Fitch больше не ожидает отлаженного выхода Великобритании из состава Европейского Союза ("Брекзита"). "С точки зрения экспертов агентства, рост политической напряженности внутри Соединенного Королевства, вызванной разногласиями как об условиях выхода из ЕС, так и о будущих двусторонних отношениях, приблизил вероятность жесткого и неупорядоченного "Брекзита", - говорится в заявлении Fitch, опубликованном в пятницу, 26 октября. В этом случае агентству придется понизить суверенный кредитный рейтинг Великобритании. В пятницу Fitch подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне "АА" с негативным прогнозом.
Жесткий "Брекзит" приведет к "падению объемов таможенных сборов, снижению торговой и экономической активности", утверждают эксперты, поэтому агентство "решило пересмотреть свои выводы, на основании которых публиковались прошлые рейтинги Великобритании".
Ранее Fitch исходило из того, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года упорядоченно, заключив с Брюсселем соглашение о переходном периоде и договорившись об основных принципах будущих торговых отношений. Однако британскому премьеру Терезе Мэй не удается выработать соглашение, которое поддержали бы и в Брюсселе, и в Консервативной партии, которую она возглавляет.
В свою очередь агентство S&P в пятницу также подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне "АА" с негативным прогнозом. "Рейтинг ограничен неопределенностью относительно "Брекзита" и будущих отношений Великобритании с ЕС, что, на наш взгляд, окажет сильное воздействие на ее экономику, способность привлекать капитал и рабочую силу из-за рубежа, а также на ее государственные и внешние финансы", - говорится в сообщении S&P.
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