Швеция запустит проект цифровой валюты

Центральный банк Швеции намерен запустить в следующем году пилотный проект по разработке цифровой валюты, в то время как страна стремится обеспечить работу платежных систем в будущем без наличных денег. Об этом сообщает Bloomberg.

Цель заключается в том, чтобы "разработать проверенную и готовую" цифровую валюту e‐krona, которая может быть введена, если Риксбанк решит это сделать.

В рамках пилотного проекта будет рассмотрен вопрос о том, как создать цифровую крону, которую можно загрузить в приложение или на карту и использовать для платежей. Регулятор изучит, какие юридические изменения потребуются, чтобы в конечном счете ввести e-krona, которая также связана со счетом в центральном банке.

"Сегодня мы предлагаем электронные деньги банкам, но мы не должны предлагать счета гражданам, поэтому парламенту нужно будет принять решение о том, разрешить ли это", - сказала юрист и советник департамента платежей Риксбанка Моника Йоханссон.