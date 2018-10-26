Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Швеция запустит проект цифровой валюты
17:48 26.10.2018 |
Центральный банк Швеции намерен запустить в следующем году пилотный проект по разработке цифровой валюты, в то время как страна стремится обеспечить работу платежных систем в будущем без наличных денег. Об этом сообщает Bloomberg.
Цель заключается в том, чтобы "разработать проверенную и готовую" цифровую валюту e‐krona, которая может быть введена, если Риксбанк решит это сделать.
В рамках пилотного проекта будет рассмотрен вопрос о том, как создать цифровую крону, которую можно загрузить в приложение или на карту и использовать для платежей. Регулятор изучит, какие юридические изменения потребуются, чтобы в конечном счете ввести e-krona, которая также связана со счетом в центральном банке.
"Сегодня мы предлагаем электронные деньги банкам, но мы не должны предлагать счета гражданам, поэтому парламенту нужно будет принять решение о том, разрешить ли это", - сказала юрист и советник департамента платежей Риксбанка Моника Йоханссон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ТОП-НОВОСТИ
|Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
|Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине
|Общий госдолг в сентябре сократился на 0,25% до $74,7 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Швеция запустит проект цифровой валюты
|Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
|Азия обогнала США по количеству миллиардеров
|В чем секрет голландских охотников за российскими хакерами
|Китай и Япония подписали соглашение о валютном свопе на $30 млрд для укрепления финансовой стабильности
|Китай сократил покупки нефти у Ирана в ожидании санкций США
Это интересно
|Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One