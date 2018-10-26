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Азия обогнала США по количеству миллиардеров
14:37 26.10.2018 |
По итогам 2017 года, не менее 199 человек стали миллиардерами, увеличив общее состояние всех богачей на 19%, до $8,9 трлн. Об этом свидетельствуют данные совместного доклада финансового холдинга UBS Group AG (UBS) и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщает агентство Reuters.
Авторы доклада отмечают, что около трети всех новых миллиардеров заработали свои состояния в сфере инноваций. При этом больше всего обладателей миллиардных состояний зарегистрировано в Китае, где число миллиардеров за год увеличилось на 55 человек. Совокупное состояние богачей Поднебесной оценивается в $1,12 трлн.
Как заявляют авторы исследования, китайские предприниматели-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом.
"За чуть более чем десятилетие они создали крупнейшие компании в мире, повысили стандарты уровня жизни и зарабатывали состояния с беспрецедентной скоростью", - говорится в докладе.
По информации ведущих консалтинговых агентств, сейчас в Азии больше миллиардеров, чем в США, за три года их совокупное состояние должно превысить состояние богатейших американских предпринимателей, которое сейчас оценивается в $2,5 трлн. С 2016 по 2018 год в Китае появилось 50 компаний с капитализацией не менее $1 млрд, в США за этот период появились 62 такие компании.
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