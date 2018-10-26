Китай и Япония подписали соглашение о валютном свопе на $30 млрд для укрепления финансовой стабильности

Япония и Китай подписали соглашение о валютном свопе на сумму до $30 млрд для укрепления финансовой стабильности и стимулирования деловой активности в обеих странах. Это крупнейшая подобная двусторонняя сделка, заключенная Токио, пишет Reuters.

Соглашение, которое вступает в силу в пятницу и будет действовать до 25 октября 2021 года, позволяет проводить валютные обмены между центробанками двух стран на сумму до 200 млрд юаней или 3,4 трлн иен ($30 млрд), сообщил Банк Японии.

Китай и Япония в пятницу подписали 50 соглашений об укреплении двусторонних связей, взяв на себя обязательство активизировать сотрудничество в различных областях от финансов и торговли до инноваций и листинга ценных бумаг.

Соглашения были подписаны во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Пекин на первый официальный китайско-японский саммит за семь лет. Две крупнейшие экономики Азии стремятся к укреплению отношений и доверия на фоне торговых споров с США.

Банк Японии заявил, что он будет готов предоставить ликвидность в юанях, если японские финансовые учреждения столкнутся с неожиданными трудностями при расчетах в китайской валюте, и если банк сочтет предоставление ликвидности необходимым для обеспечения стабильности финансовой системы Японии.

Предыдущее соглашение истекло в сентябре 2013 года. Отношения между Китаем и Японией ухудшились в последние годы из-за территориальных споров и напряженности, связанной с военной историей Японии.

Первоначально своп был запущен в марте 2002 года в рамках "Чиангмайской инициативы" о создании системы своп-соглашений в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х годов.

В то время как предыдущее соглашение было заключено в качестве ответа на кризис для стабилизации валютных рынков в Азии, новое своп-соглашение направлено на поддержку экономической и финансовой активности за счет повышения финансовой стабильности.

Банк Японии и Народный банк Китая также подписали меморандум о взаимопонимании с целью обмена информацией об офшорном рынке юаня. Токио и Пекин договорились создать в Японии клиринговый банк по операциям в юанях.