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Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
08:30 26.10.2018 |
Туристов и мигрантов на границе с ЕС скоро будут встречать цифровые "пограничники" - с ноября у нескольких странах Шенгенской зоны начинается испытания программы iBorderCtrl.
Об этом пишет VOA.
Человек, который будет иметь дело с системой, сначала должен завершить процедуру реестарции путешествия онлайн. Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью с виртуальным пограничником, и выявлять обман.
Машина следит за невербальными сигналами и распознает мгновенные изменения в лице по почти 40 показателям, а также анализирует голос. О полном переходе на такую систему пока речь не идет.
С ноября пилотный проект запустят на нескольких пунктах пересечения границы в Латвии, Венгрии и Греции. Система не принимает решения автоматически, а выставляет оценку по шкале рисков для каждой личности.
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