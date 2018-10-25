Заявления Драги оказались не столь «голубиными», как ожидал рынок

Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Европейский центральный банк (ЕЦБ), заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Однако пока данные все еще соответствуют базовому сценарию ЕЦБ и не требуют немедленного вмешательства, в том числе индикаторы, полученные при помощи опросов, пока выше средних долгосрочных значений. Вместе с тем М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов предпринять дополнительные меры в случае необходимости.

В целом выступление М.Драги оказалось менее "голубиным", чем ожидал рынок. Он несколько раз обратил внимание на уверенный рост внутреннего спроса, частного потребления, а также повышение зарплат в еврозоне.

Вместе с тем М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он.

По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Базовая инфляция усилилась, но пока еще остается сдержанной. М.Драги рассчитывает на ее дальнейшее укрепление к концу 2018 года и в среднесрочной перспективе.

"У ЕЦБ нет причины сомневаться в прогнозах усиления инфляции", - повторил он в ответ на вопросы журналистов.

"Риски для роста экономики в целом сбалансированы. Риски недостаточно велики, чтобы сдвинуть равновесие", но найдут отражение в декабрьских прогнозах, отметил глава ЕЦБ.

В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он. "Неопределенность в связи с протекционизмом, уязвимость emerging markets и волатильность финансовых рынков сохраняют актуальность", - заявил М.Драги.

В числе рисков он также упомянул выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и отсутствие договоренности между Римом и Брюсселем по итальянскому госбюджету.

"Вопрос Италии относится к налогово-бюджетной сфере", - сказал М.Драги, добавив, что свет управляющих ЕЦБ не обсуждал эту тему в подробностях.

Сам М.Драги уверен, что "решение по Италии может быть найдено". Глава ЕЦБ является гражданином Италии.

ЕЦБ по-прежнему ожидает устойчивого роста экономики в еврозоне, несмотря на замедление подъема. Вместе с тем в отдельных отраслях, например, в автомобилестроении в Германии недавно проявились факторы, способствовавшие ослаблению экономического роста. "Мы говорим об ослаблении импульса к росту, а не о спаде", - уточнил председатель ЦБ еврозоны. Роль этих факторов существенно уменьшится в следующем квартале, полагают в ЕЦБ.

Курс евро в ходе выступления М.Драги усилил подъем, но после его завершения опустился до $1,1382 по сравнению с $1,1392 на закрытие предыдущей сессии.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 перешел от роста на 0,1% к снижению примерно на 0,2%.