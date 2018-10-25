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Турция начнет установку российских С-400 в октябре 2019 года
13:45 25.10.2018 |
Работы по установке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнутся в октябре 2019 года. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщают турецкие информагентства Anadolu и газета Hürriyet в четверг, 25 октября. По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК.
Глава турецкого Минобороны не рассказал, где именно планируется разместить ЗРК, пояснив, что решение об этом пока окончательно не принято. Он также заявил, что "беспокойство США и НАТО (в связи с поставкой ЗРК. - Ред.) неуместно".
"Не вопрос о предпочтениях, а необходимость"
"Мы никогда не допустим какого-либо негативного воздействия на системы США или НАТО", - заверил Акар, отметив, что приобретение ЗРК было "не вопросом о предпочтениях, а необходимостью". Турция стремится к тому, чтобы самостоятельно производить подобные комплексы и будет продолжать работу в этом направлении, подчеркнул министр.
В декабре 2017 года Анкара объявила о заключении договора с Россией о покупке двух ЗРК С-400 в начале 2020 года. Через пять месяцев стало известно, что РФ начала производство комплексов для Турции, и первые поставки запланированы на 2019 год. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.
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