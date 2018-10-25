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Стартуют крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны - Trident Juncture-2018
09:49 25.10.2018 |
После того как Россия провела на Дальнем Востоке крупнейшие военные учения после распада СССР "Восток-2018", НАТО начала самые масштабные маневры с момента окончания холодной войны. В 2018 году учения Trident Juncture проведут в Норвегии. Основная их часть началась в ночь на четверг, 25 октября, завершатся маневры 7 ноября.
Учения НАТО у границ России?
В Trident Juncture-2018 участвует 31 государство: 29 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Как сообщил 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в маневрах будут задействованы 50 тысяч военных, 10 тысяч единиц техники, 250 самолетов и 65 кораблей, включая американский авианосец "Гарри Трумэн".
Возможно, эти цифры стали для министра обороны России Сергея Шойгу одним из поводов заявить в тот же день: "Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны".
Показательным для него стало увеличение численности задействованных в Trident Juncture-2018 войск. Ранее в альянсе говорили об участии 45 тысяч солдат и офицеров. Хотя подчеркивали, что эта цифра может варьироваться, и обещали привести окончательные данные перед началом учений. Для сравнения: Минобороны РФ анонсировало участие 300 тысяч солдат и 36 тысяч единиц техники в сентябрьских маневрах "Восток-2018".
Кто атакует Норвегию на учениях?
Согласно сценарию, на учениях в центральной части Норвегии группировка "Север" будет изображать противника, оккупировавшего часть страны. Тогда на помощь обороняющимся придут силы "Юга". Они остановят наступление "Севера", перейдут в контратаку и освободят страну.
"Юг" - это силы НАТО. Таким образом разыгрывается сценарий статьи 5-й Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию. В НАТО подчеркивают, что сценарий - выдуманный. И силы "Севера" представляют не какую-либо конкретную страну, а исключительно вымышленного противника.
В то же время, когда журналисты спросили Столтенберга, какие другие страны, кроме РФ, могут быть потенциальными противниками в контексте статьи 5-й устава организации, он не только не назвал ни одного государства, но даже не упомянул эту статью. Масштабы учений генсек обосновал изменением мировой обстановки в сфере безопасности: "Когда мир меняется, то и НАТО должна меняться".
Хотя в НАТО решили активизировать свою программу учений еще в 2012 - начале 2013 года. Решение о масштабных Trident Juncture приняли уже после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе. Первые такие учения, с участием 36 тысяч военных, прошли осенью 2015 года в Италии, Португалии и Испании. Для поддержания географического баланса для следующих маневров выбрали северную страну.
Танки еще пригодятся, несмотря на новые угрозы
Германии участие в Trident Juncture обойдется в 90 млн евро . В последние годы традиционные боевые действия также имеют место, например в Украине или Сирии, но все больше используются гибридные, кибернетические и информационные средства борьбы.
С вопросом, следует ли НАТО тратить значительные средства на традиционные маневры, корреспондент DW обратился к аналитику брюссельского центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее занимавшему пост заместителя помощника НАТО по новым угрозам безопасности.
Он признает, что к ранее существовавшим сферам военных операций - сухопутной, воздушной и морской - прибавились новые. Например, киберпространство, космос, информационная среда. По его словам, есть и эксперты, считающие, что в будущем возможно проведение операций в виртуальной реальности. "Для НАТО важно думать, как действовать в новых условиях. Но войны до сих пор выигрываются либо проигрываются на земле, в воздухе и на море", - уверен Ши. Он также напоминает, что и Россия за последние годы вложила значительные средства в крупные учения.
С Ши согласен и брюссельский эксперт Немецкого фонда Маршалла Бруно Лете: "Даже в эпоху гибридных и кибервойн мы видим, что танки, ракеты и истребители имеют значение". Поскольку такие страны, как Россия, Китай или КНДР до сих пор содержат большие армии, НАТО должна быть готова отразить и обычную атаку, уверен Лете.
Более того, по словам Йенса Столтенберга, Trident Juncture не являются традиционными военными маневрами. "Гибридные (угрозы. - Ред.) - тоже часть этих учений. Мы должны быть готовы к кибератакам, дезинформации... Аспекты гибридных и кибервойн теперь - неотъемлемая часть военных операций и, конечно же, любых масштабных учений", - заявил генсек.
Маневры будут максимально прозрачными
Осенью прошлого года большую шумиху вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017". В Москве заявили участие немногим менее 13 тысяч солдат. Именно такой порог прописан в Венском документе ОБСЕ. Согласно ему, страна, проводящая в Европе маневры более чем с 13 тысячами военнослужащих, обязана пригласить наблюдателей всех остальных стран ОБСЕ. В НАТО настаивали на том, что РФ задействовала куда большие силы, но наблюдателей не пригласила.
Перед "Востоком-2018" в Москве объявили, что наблюдателей пригласили, хотя и не были обязаны, потому что маневры проходили за пределами Европы. Впрочем, в НАТО все равно остались недовольны. Источник DW в альянсе поясняет, что приглашены были только военные атташе стран НАТО, и то на один день - так называемый "день высокопоставленных посетителей".
Во время Trident Juncture также проведут такой день - 30 октября. Однако по два наблюдателя и от России, и от Беларуси смогут присутствовать на протяжении всех двух недель учений. Для них норвежская сторона подготовила программу на каждый день. Столтенберг сообщил, что Москва и Минск приглашения приняли. "Россия же не заявила (для наблюдения. - Ред.) ни одного учения с конца холодной войны", - посетовал генсек НАТО.
Джейми Ши добавляет, что альянс не только приглашал наблюдателей из РФ на все маневры, но также и информировал заблаговременно об их проведении. "Россия с "Востока-2018" начала предоставлять информацию заранее. Пока еще не на том уровне деталей... Но я думаю, что ситуация становится немного лучше, хотя она и далека от идеальной", - рассказал эксперт.
НАТО уделяет значительное внимание прозрачности и коммуникации не только с другими странами, но и с местным населением. В Норвегии нет государственных земель, предусмотренных для маневров. Потому они будут проходить преимущественно на чьей-то частной собственности. "Если мы что-то поломаем, мы починим", - обещают военные.
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