Компании США сообщили о росте затрат из-за импортных пошлин - ФРС

Компании США выразили опасения относительно роста производственных затрат из-за введения новых импортных пошлин, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) - сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

"Промышленные компании отметили, что рост цен на готовые товары был вызван увеличением затрат на сырье из-за пошлин... Компании розничной и оптовой торговли в некоторых районах увеличили цены из-за роста расходов на транспортировку и выразили опасения относительно роста затрат в результате пошлин", - говорится в обзоре, который формируется, основываясь на опросе деловых кругов в США.

Так, три промышленные компании в Бостоне сообщили, что они сталкиваются с более высокими ценами на сырье из-за пошлин на импорт из Китая и планируют увеличить или уже увеличили цены для потребителей.

Кроме того, компании по всей стране отметили дефицит квалифицированных кадров на рынке труда, включая инженеров, специалистов в области финансов и продаж, строителей, IT-специалистов и водителей грузовых автомобилей. Несколько районов сообщили, что нехватка работников ограничила рост некоторых отраслей. Большинство компаний ожидают, что спрос на рабочую силу в ближайшие шесть месяцев будет незначительно увеличиваться.

Темпы роста экономик большинства округов США варьировались от низких до умеренных, отмечает Федрезерв. В то же время экономика округа Даллас продемонстрировала активный рост, обусловленный высокой активностью промышленности, розничной торговли и сектора нефинансовых услуг. Показатели рынка коммерческой и жилой недвижимости были неоднозначными, однако несколько округов сообщили о росте цен на жилье и низком объеме рынка недвижимости.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.