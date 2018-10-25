Расследованием дела о рассылке бомб в США займется ФБР

В среду утром в посылках, адресованных бывшим лидерам Демократической партии Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, были обнаружены взрывные устройства.

Посылки также получила бывший председатель национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц (пакет от ее имени был отправлен в офис бывшего генпрокурора Эрика Холдера, но адрес был написан неправильно, и пакет вернулся "отправителю").

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тоже заявил, что ему пришла подозрительная посылка, но вскоре выяснилось, что это была ложная тревога.

Также посылки получили приемная сенатора-демократа Камалы Харрис, расположенная в одном здании с газетой San Diego Tribune, телеканал Си-эн-эн и штаб-квартира организации "Открытое общество", основанной филантропом и спонсором Демократической партии Джорджем Соросом.

Сорос ранее получил подозрительный пакет в почтовом ящике своего частного дома неподалеку от Нью-Йорка.

Еще один подозрительный пакет был обнаружен на почтовой сортировочной базе конгресса в Мэриленде.

ФБР обнародовало заявление, в котором подтвердило информацию о посылках с бомбами, отправленных по пяти адресам, и предупредило, что подобные пакеты могли быть отправлены и в другие места.

Расследование этой атаки является сейчас приоритетом для Федерального бюро расследования, говорится в заявлении.

Что было в посылках?

Несколько источников среди правоохранителей говорят, что по информации, которая циркулирует среди следователей, в качестве взрывателя в бомбах были использованы небольшие цифровые часы, а взрывчатым веществом был порошок, который используется в пиротехнике.

Заряды в пластиковых трубках были начинены стеклом, которое должно было выполнить функцию поражающего элемента.

По мнению следователей, создавший бомбу стремился сделать ее как можно легче, чтобы бандероль с ней можно было отправить по почте через почтовый ящик, а не из отделения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что все посылки имеют приблизительно одинаковое содержание, однако отказался углубляться в детали.

Известно, что в посылке, отправленной на имя одного из комментаторов Си-эн-эн и бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, были взрывное устройство и подозрительный белый порошок.

Полиция и ФБР не исключают, что могут обнаружить новые пакеты.

Открывали ли адресаты отправленные им посылки?

Президент Обама не открывал пакет и не прикасался к нему. Примечательно, что его вашингтонский дом находится менее, чем в 2 минутах от дома дочери президента Трампа Иванки.

Обамы и Трамп также делят между собой и пост Секретной службы - государственная охрана положена и Бомбы в посылках. Белый дом осудил попытку атаки на демократовбывшим руководителям США и членам семей нынешних.

Хиллари Клинтон была во Флориде, где принимала участие в митингах демократической партии накануне промежуточных выборов. Дома, в Чаппакуа, находился президент Билл Клинтон.

Нью-йоркский офис Си-эн-эн, расположенный в здании Times Warner неподалеку от Центрального парка, был эвакуирован. Пакет со взрывчатым веществом доставил курьер.

Эндрю Куомо сперва сообщил, что его посылка, к которой прилагалось и письмо, ничем не отличается от других из этой же серии, но после тщательной проверки выяснилось, что ничего взрывоопасного в ней нет.

От кого пришли пакеты?

На некоторых пакетах стоял адрес бывшей главы Национального Демократического комитета Дебби Вассерман-Шульц. Причиной ее отставки в 2016 году стало обнародование Wikileaks служебной переписки Комитета.

В письмах тогда говорилось о том, что организация, вместо сохранения нейтралитета, ищет способы поддержать Хиллари Клинтон в ущерб Берни Сандерсу, ее сопернику на президентских выборах-2016.

В офисе Вассерман-Шульц во Флориде также был найден подозрительный пакет - он изначально был отправлен на адрес генпрокурора Эрика Холдера, но адрес был написан неправильно, и он вернулся отправителю.

Политик в своем письменном заявлении отметила, что глубоко обеспокоена тем, что ее имя было использовано отправителем.

Как реагирует Белый дом?

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: "Мы осуждаем попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей. Эти акты устрашения отвратительны, и виновный будет привлечен к ответственности по закону".

Атаки осудила и дочь президента, советник Белого дома Иванка Трамп, отметив, что "Америка больше, чем это и прощения не будет".

К ней присоединились первая леди Мелания Трамп, а также Эрик и Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сейчас - самое время для единства, нужно быть вместе и посылать точный, сильный, безошибочный сигнал: такие действия или угрозы политического насилия в любом проявлении не имеют места в США.

По словам Трампа, он уже провел совещание с ФБР. Ведомство начало большое расследование в связи с инцидентами.

Он также отметил, что расстроен, разозлен и несчастлив и обязательно докопается до сути.

Администрация Трампа также ранее заявляла, что рассматривает все действия, направленные на бывших чиновников, политиков и журналистов как террористические акты, за которые люди, причастные к этим действия должны понести полную ответственность за свои действия.

Мэр Нью-Йорка также назвал произошедшее террористическим актом.

Часто ли в США отправляют такие посылки?

Это одна из самых масштабных почтовых атак со времен 2001 года, когда после трагедии 11 сентября в частные компании и приемные членов конгресса в Вашингтоне, Вест-Палм-Бич и Нью-Йорке стали приходить пакеты с сибирской язвой.

Тогда 5 человек погибли, 17 были инфицированы.

Расследования продолжалось несколько лет: в качестве первого подозреваемого был назван эксперт по биологическому оружию Стивен Хатфилл.

Впоследствии с него были сняты все обвинения. Следующим подозреваемым стал Брюс Эдвардс Ивинс, который стал ключевой фигурой обвинения в 2005 году. Ивинс был ученым, работавшим на правительство США, он специализировался на биозащите.

Он находился под наблюдением ФБР до 2008 года - Ивинс совершил самоубийство, приняв смертельную дозу обезболивающего.

В августе ученый был назван единственным виновным.

