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Парламент ЕС одобрил запрет на использование одноразового пластика
18:58 24.10.2018 |
Европейский парламент в среду одобрил меры, которые могут привести к запрету на одноразовые пластиковые изделия, в частности на ватные палочки, пакеты, трубочки-соломинки для напитков, тарелки и столовые приборы.
Об этом пишет DW.
В мае Комиссия ЕС предложила новые правила, направленные на 10 наименований пластиковых изделий одноразового использования, которые загрязняют пляжи Европы и ее моря, как и потерянные рыболовные снасти.
Еврокомиссия предлагала ввести запрет использования, среди прочего, ватных тампонов, ватных палочек и столовых приборов, пластмассовых кофейных смесителей, ложечек и креплений для воздушных шариков. Согласно плану, эти предметы будут запрещены в Европейском Союзе с 2021 года. Другие пластиковые изделия, такие как бутылки для напитков, одноразовые коробки для бургеров, пищевые контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженого, необходимо будет собирать отдельно и перерабатывать в объеме 90% до 2025 года.
Также Европарламент одобрил предложение ЕК обязать производителей пластиковых рыболовных снастей покрывать затраты на сбор мусора в портах, а производителей гигиенических прокладок, влажных салфеток и воздушных шариков - указывать на этикетке срок разложения продукта.
Государства-члены хотят обязать разрабатывать национальные планы по поощрению использования продуктов, пригодных для многократного использования, а также повторного использования и переработки.
В январе ЕС принял первую общую стратегию по переработке пластика. Согласно стратегии, все пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года стать перерабатываемых, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а преднамеренное использование микропластиков будет ограничено.
Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее 30% из них идет на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%. Большинство отходов попадают в моря и океаны. Это проявляется опасным для рыбы и других морских животных, которые потребляют отходы или попадают в них.
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