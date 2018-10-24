UBS: торговые войны и «жесткий» Brexit подтолкнут глобальные тарифы к максимумам за 15 лет

Экономисты UBS прогнозируют, что торговые войны, которые ведет администрация президента США Дональда Трампа, и выход Великобритании из Евросоюза без соглашения могут привести к росту глобальных тарифов до максимальных уровней примерно за 15 лет, пишет MarketWatch.

Швейцарский банк рассматривает недавние пошлины США и последовавшие за ними ответные пошлины других стран как основную причину повышения глобальных тарифов. За ними следует так называемый "жесткий" Brexit, который может произойти, если Лондон и Брюссель не сумеют заключить соглашение.

"В совокупности эти два фактора прибавят 142 [базисных пункта] к среднему мировому тарифу на импорт, по сути, обратив вспять около 15 лет прогресса в снижении глобальных тарифов", - заявили главный экономист UBS Аренд Каптейн и его коллеги в недавнем докладе.

Экономисты сделали некоторые оговорки. Так, они отметили, что учли тарифные эквиваленты для нетарифных барьеров, которые возникнут в случае "жесткого" Brexit.