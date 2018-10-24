НАТО: США полностью выполняют ракетный договор, проблема в России

Государства НАТО считают, что США полностью выполняют двусторонний ракетный договор, положивший конец "холодной войне", а в неэффективности соглашения обвиняют Россию.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о РСМД (ликвидации ракет средней и малой дальности).

"Все союзники согласились, что Соединенные Штаты полностью выполняют условия договора. В то же время мы четко заявляем ... Россия нарушает договор. И поэтому вызовом, проблемой является поведение России, неизменное на протяжении многих лет", - заявил генсек альянса.

Столтенберг назвал недопустимым невыполнение договора Россией. "Было четко заявлено, что так продолжаться не может. Не может быть договор между двумя сторонами, если одна сторона его явно не выполняет", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что нарушение договора стало одной из главных тем министерской встречи НАТО несколько недель назад. Кроме того, он обсудил эту тему во время недавнего визита в Вашингтон.

"Нам не нужна новая "холодная война", нам не нужна новая гонка вооружений. Поэтому мы верим в решение всех проблем, вызывающих беспокойство", - резюмировал генсек.

В выходные президент США заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил "холодную войну".

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.