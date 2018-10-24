Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НАТО: США полностью выполняют ракетный договор, проблема в России
12:54 24.10.2018 |
Государства НАТО считают, что США полностью выполняют двусторонний ракетный договор, положивший конец "холодной войне", а в неэффективности соглашения обвиняют Россию.
Об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о РСМД (ликвидации ракет средней и малой дальности).
"Все союзники согласились, что Соединенные Штаты полностью выполняют условия договора. В то же время мы четко заявляем ... Россия нарушает договор. И поэтому вызовом, проблемой является поведение России, неизменное на протяжении многих лет", - заявил генсек альянса.
Столтенберг назвал недопустимым невыполнение договора Россией. "Было четко заявлено, что так продолжаться не может. Не может быть договор между двумя сторонами, если одна сторона его явно не выполняет", - отметил генеральный секретарь НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что нарушение договора стало одной из главных тем министерской встречи НАТО несколько недель назад. Кроме того, он обсудил эту тему во время недавнего визита в Вашингтон.
"Нам не нужна новая "холодная война", нам не нужна новая гонка вооружений. Поэтому мы верим в решение всех проблем, вызывающих беспокойство", - резюмировал генсек.
В выходные президент США заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил "холодную войну".
России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламент ЕС одобрил запрет на использование одноразового пластика
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
|UBS: торговые войны и «жесткий» Brexit подтолкнут глобальные тарифы к максимумам за 15 лет
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|НАТО: США полностью выполняют ракетный договор, проблема в России
|Суд Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство
Это интересно
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
|Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер