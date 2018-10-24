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Суд Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство
12:50 24.10.2018 |
Высший суд Швейцарии снял ограничения на объяснение причин неудачной попытки Романа Абрамовича получить вид на жительство в стране, не приняв во внимание требования российского миллиардера о том, что раскрытие информации может нанести ущерб его репутации.
Об этом сообщает Bloomberg.
Судьи Верховного суда процитировали опасения, высказанные швейцарской полицией, что Абрамович "подозревается в отмывании денег" и "есть предположения о его контактах с преступными организациями".
Решение суда было принято 21 сентября, но опубликовано только вчера. Согласно документу, проживание Абрамовича в стране "угрожает общественной безопасности", а также "несет репутационный риск для Швейцарии".
Абрамович через своего адвоката отрицает обвинения в отмывании денег и связи с преступными организациями.
В прошлом году Абрамович подал заявку на получение вида на проживание в Швейцарии, но в середине 2017 года отозвал заявку, столкнувшись с трудностями. Причины, по которым он отказался от заявки, оставались неизвестными, отчасти из-за запрета для СМИ сообщать о причинах решения.
Швейцарская газета Tribune de Geneve в сентябре написала об отказе для Абрамовича, сославшись на чиновников из федеральной полиции Швейцарии, которые рекомендовали иммиграционным властям отклонить заявку российского олигарха.
В этом году Роман Абрамович получил израильское гражданство после того, как Великобритания не продлила ему визу.
В марте после отравления бывшего российского шпиона и его дочери премьер-министра Великобритании Терезу Мэй призвали применить ограничения против российских олигархов и "денег, связанных с режимом".
По данным СМИ, Абрамовича обязали объяснить происхождение состояния для получения британской визы.
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