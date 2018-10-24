Растущий рейтинг Трампа подрывает позиции демократов

Результаты выборов для американских демократов под угрозой сразу из-за двух демографических групп, чье равнодушие к голосованию в прошлые годы обеспечивало партии большинство в сенате. Растущая популярность Дональда Трампа привлекает к промежуточным выборам в конгресс латиноамериканцев и молодежь.

Последний опрос Gallup показывает, что поддержка Трампа выросла до 44% в течение первых двух недель октября. Это всего на 1 процентный пункт ниже его показателей, достигнутых за первую неделю пребывания на посту президента. Gallup связывает это с утверждением на посту судьи Верховного суда Бретта Кавано, несмотря на то что тот обвинялся в сексуальных домогательствах. Это, по-видимому, укрепило поддержку президента, который и выдвинул кандидатуру Кавано.

Рейтинг Трампа за седьмой квартал, длившийся с 20 июля по 19 октября, вырос до 41,2%. Этот средний показатель Q7 отстал от своего среднего показателя в шестом квартале (41,9%), но он почти на 5 процентных пунктов выше, чем год назад. И хотя одобрение Трампа все еще сравнительно низкое, оно ненамного ниже аналогичных рейтингов Билла Клинтона (41,4% в 1994 г.), Рональда Рейгана (41,7% в 1982 г.) и Джимми Картера (42,3% в 1978 г.). Непосредственный предшественник Трампа, Барак Обама, также имел слабый рейтинг одобрения Q7 во время своего седьмого квартала на посту президента. В конце лета-начале осени 2010 г. показатель в среднем составлял 44,7%.

В дополнение к утверждению сенатом Кавано в должности, в течение 7-го квартала президентства Трампа произошло несколько других заметных событий. В частности, Бюро экономического анализа Министерства торговли США подтвердило данные по росту ВВП страны до 4,2% во II квартале 2018 г. Потребительское доверие поднялось до самого высокого уровня за два десятилетия, в то время как S&P 500 впервые пробил отметку 2900 пунктов.

Неудивительно, что среди американцев, которые называют себя республиканцами или являются сочувствующими этой партии, рейтинги одобрения Трампа растут: в 7-м квартале среди этой категории показатель вырос с 81% до 85%. Что говорит о том, что на сторону Трампа переходит все больше людей из лагеря "#NeverTrump". Его средний рейтинг одобрения Q7 среди независимых избирателей также улучшился на 3 процентных пункта.

Опросы показывают, что республиканцы сокращают разрыв с демократами, увеличивая вероятность того, что они сохранят контроль над палатой и сенатом после 6 ноября. Опасения демократов вызывает изменение позиции латиноамериканцев. Последний опрос Bloomberg показал, что в этой демографической группе заинтересованность в участии в выборах выросла с 49% в сентябре до 71% в октябре.

И это - проблема для демократов, так как Республиканская партия контролирует 31-й округ, где четверть населения - латиноамериканцы.

В 2014 г. испаноязычные граждане составляли 25,1% избирателей, имеющих право голоса, но голосовало только 6,8% из них. В 2010 г. они составили 21,3% избирателей, но голосовали лишь 6,6%. В 2006 г., который был успешным годом для демократов, латиноамериканцы составляли 17,3% избирателей и только 5,6% избирателей.

Среди избирателей в возрасте до 35 лет, по данным опроса, заинтересованность в выборах составляет 51%, что, впрочем, ниже средних показателей по потенциальным зарегистрированным избирателям, среди которых заинтересованность проявляют 65%.