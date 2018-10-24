Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкций

Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. Трудности возникают даже у юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись.

Эта проблема обсуждалась на заседании подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и КНР, сообщило издание "Коммерсантъ".

Стороны обсуждали "барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов", отмечается в протоколе заседания. Представители Народного банка Китая (регулятор, не имеющий надзорных функций) заявили, что лишь "готовы продолжать" передачу коммерческим банкам КНР информации "о характере действующих санкционных ограничений".

Впервые о сложностях с привлечением денег "не только с западных, но и с восточных рынков" заявил еще в декабре 2014 г. глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 г. на страницах гонконгского Finance Asia первый зампред ВТБ Юрий Соловьев подтверждал, что "большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями".

Однако больше в публичном поле проблема не поднималась вплоть до этой осени. 15 сентября об ограничениях официально упомянул представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов: "Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков".