Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 21:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкций
11:27 24.10.2018 |
Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. Трудности возникают даже у юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись.
Эта проблема обсуждалась на заседании подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и КНР, сообщило издание "Коммерсантъ".
Стороны обсуждали "барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов", отмечается в протоколе заседания. Представители Народного банка Китая (регулятор, не имеющий надзорных функций) заявили, что лишь "готовы продолжать" передачу коммерческим банкам КНР информации "о характере действующих санкционных ограничений".
Впервые о сложностях с привлечением денег "не только с западных, но и с восточных рынков" заявил еще в декабре 2014 г. глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 г. на страницах гонконгского Finance Asia первый зампред ВТБ Юрий Соловьев подтверждал, что "большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями".
Однако больше в публичном поле проблема не поднималась вплоть до этой осени. 15 сентября об ограничениях официально упомянул представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов: "Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламент ЕС одобрил запрет на использование одноразового пластика
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
|UBS: торговые войны и «жесткий» Brexit подтолкнут глобальные тарифы к максимумам за 15 лет
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|НАТО: США полностью выполняют ракетный договор, проблема в России
|Суд Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство
Это интересно
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
|Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер