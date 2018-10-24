FAZ: В споре вокруг договора по РСМД без Китая не обойтись

Обозреватель FAZ Андреас Росс (Andreas Ross) посвятил свой комментарий возможным последствиям расторжения договора о РСМД между Россией и США с учетом выросшего ядерного арсенала Китая.

"Заявление Дональда Трампа о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привело к ожидаемым словесным баталиям. Америка и Россия предъявляют друг другу обвинения в нарушениях договора. При этом мало обращают внимания на одно обстоятельство, общее для обеих ядерных держав: на конкуренцию с Китаем.

Когда Рейган и Горбачев в 1987 году скрепляли печатями договор о РСМД между СССР и США, принятый на основе решения по так называемой формуле "глобального нуля" (в соответствии с которой ракеты обеих сторон подлежали полному уничтожению. - Ред.), китайский арсенал вряд ли принимался во внимание. Но теперь все стало совсем иначе. То, что русские и американцы связали себя по рукам в отношении одного из видов оружия, пришлось как нельзя кстати вооружавшемуся Пекину. Военные стратеги сетуют на это с давних пор, как в Москве, так и в Вашингтоне. Но тем энергичнее отмахивается Пекин от этого дела, как от сугубо американо-российского спора, в котором он не хочет участвовать.

Однако Трамп сам намекнул на то, что новый договор немыслим без китайского участия. Трудно себе представить, чтобы именно Трамп вынашивал планы по созданию многостороннего режима разоружения. Куда привычнее образ Трампа-разрушителя. И все же в этом случае русские, с их засекреченной крылатой ракетой, оказали ему большую услугу" (США обвиняют Россию в нарушении соглашения из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". - Ред.).