Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 04:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья
15:41 23.10.2018 |
Гонконг, пытающийся решить проблему острой нехватки жилья, планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории.
Искусственные острова площадью 688 гектаров расположатся к востоку от острова Лантау, самого крупного на территории Гонконга, объявила глава гонконгского правительства Кэрри Лэм. В будущем здесь будут построены от 260 тыс. до 400 тыс. домов для размещения до 1,1 млн человек, что соответствует 15% населения Гонконга, сообщает издание China Knowledge.
Власти страны намерены отдать 70% новых домов под социальное жилье.
Работы по созданию островов стартуют в 2025 году, а к 2032 году жители Гонконга смогут начать перемещение в новые дома.
К.Лэм в среду также объявила о ряде других мер, призванных увеличить предложение жилой недвижимости в Гонконге. Среди этих мер - запуск проектов строительства жилья на частных землях сельскохозяйственного назначения, освоение которых ранее блокировалось властями.
Гонконгский рынок жилой недвижимости, по данным Demographia, является наименее доступным в мире в течение последних восьми лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Евробляхеров» хотят обязать вносить финансовую гарантию
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Потребнастроения украинцев в сентябре-2018 улучшились на фоне положительных ожиданий экономического роста
|Новая крымская победа: почему решение суда Швейцарии так важно для арбитражей против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия отклонила бюджет Италии на 2019 год
|FAZ: В споре вокруг договора по РСМД без Китая не обойтись
|Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья
|Великий китайский блеф Трампа: зачем МВФ пугает новым кризисом
|Новая крымская победа: почему решение суда Швейцарии так важно для арбитражей против России
|Эрдоган рассказал подробности убийства саудовского журналиста Хашогги
|WSJ: Меркель уступила Трампу: Германия будет покупать газ у США
Это интересно
|Qualcomm анонсировала новый процессор для мобильных устройств среднего уровня
|Uber готовится запустить сервис доставки еды дронами к 2021 году
|Стало известно имя первого гибрида Lamborghini
|Samsung Galaxy S10 сможет распознавать отпечатки пальцев в любой точке экрана
|Samsung показала экран без «брови» для флагманского Galaxy S10
|Илон Маск пообещал запустить первую ветку Hyperloop уже в декабре
|Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени