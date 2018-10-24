Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

Гонконг, пытающийся решить проблему острой нехватки жилья, планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории.

Искусственные острова площадью 688 гектаров расположатся к востоку от острова Лантау, самого крупного на территории Гонконга, объявила глава гонконгского правительства Кэрри Лэм. В будущем здесь будут построены от 260 тыс. до 400 тыс. домов для размещения до 1,1 млн человек, что соответствует 15% населения Гонконга, сообщает издание China Knowledge.

Власти страны намерены отдать 70% новых домов под социальное жилье.

Работы по созданию островов стартуют в 2025 году, а к 2032 году жители Гонконга смогут начать перемещение в новые дома.

К.Лэм в среду также объявила о ряде других мер, призванных увеличить предложение жилой недвижимости в Гонконге. Среди этих мер - запуск проектов строительства жилья на частных землях сельскохозяйственного назначения, освоение которых ранее блокировалось властями.

Гонконгский рынок жилой недвижимости, по данным Demographia, является наименее доступным в мире в течение последних восьми лет.

