Эрдоган рассказал подробности убийства саудовского журналиста Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 23 октября, рассказал подробности убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкий президент назвал его политическим, заранее спланированным и жестоким. По словам Эрдогана, специально для убийства в Стамбул прибыли 15 человек, они прошли в консульство по очереди 2 октября в период с 9.30 до 11.00 по местному времени. Это зафиксировали уличные камеры наблюдения. Камеры самого консульства в этот момент не работали, сказал Эрдоган. По его данным, всего к убийству причастны 15 приехавших из Саудовской Аравии людей и еще трое работников консульства.

Он выразил соболезнования семье и коллегам Хашогги и пообещал расширить расследование произошедшего. Эрдоган призвал привлечь к ответственности виновных в этом преступлении и выступил за то, чтобы все 18 подозреваемых были осуждены в Стамбуле. По его словам, где находятся останки журналиста, пока неизвестно.

Перинчек сообщил об обнаружении останков журналиста

Ранее глава турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что власти страны нашли останки Хашогги в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии, сообщает портал Haberler. Из колодца, по словам Перинчека, достали "фрагменты тела" журналиста. Речь идет о территории резиденции консула Саудовской Аравии в Турции, которая находится рядом со зданием генконсульства, уточняет издание Avdinlik. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы. Эр-Рияд позднее признал, что журналист был убит.