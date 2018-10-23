Япония полностью прекращает предоставление экономической помощи Китаю

В нынешнем финансовом году официальный Токио полностью прекратит предоставление Пекину льготной государственной экономической помощи. Она оказывалась Китаю с 1979 года. И в Японии полагают, что эта поддержка сыграла немалую роль в развитии КНР. За 39 лет Япония предоставила Китаю низкопроцентных кредитов, безвозмездных субсидий и технической помощи в общей сложности на $32 млрд (3,7 трлн иен).

Займы и гранты Токио перестал выдавать Пекину еще в 2006 году. А о полной остановке предоставления других видов помощи Синдзо Абэ должен объявить в ходе своего визита в КНР, который начинается 25 октября. По информации телеканала NHK, японский премьер-министр намерен предложить Китаю вести полностью равноправное экономическое сотрудничество. И вместе помогать развивающимся государствам.

Низкопроцентные японские государственные займы, предоставлявшиеся КНР, шли в основном на развитие инфраструктуры. На деньги Токио Пекин строил дороги, морские порты, аэропорты. Это, как полагают в Японии, повысило инвестиционную привлекательность Китая для японского частного бизнеса, создав предпосылки для крупных вложений с его стороны.