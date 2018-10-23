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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп пригрозил Китаю и России наращиванием ядерного потенциала

08:27 23.10.2018 |

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют наращивать ядерный потенциал, "пока некоторые не образумятся". По его словам, в первую очередь, цель этого - усилить давление на Россию и Китай.

"Это угроза адресована всем, кому пожелаете, - Китаю, России и всем, кто хочет играть в эти игры... Россия не придерживалась духа договора и самого этого договора", - сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп в очередной раз заявил, что, по его убеждению, Россия нарушает подписанный в 1987 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее американский лидер сообщил о намерении выйти из этого договора. Россия утверждает, что соблюдает все подписанные 30 лет назад договоренности.

На этой неделе советник США по национальной безопасности Джон Болтон проводит в Москве переговоры, касающиеся темы выполнения этого договора. В ходе этих переговоров российской стороной было заявлено, что выход США из ДРСМД станет серьезным ударом по режиму нераспространения.

Договор о РСМД наложил запрет на целую категорию вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (то есть с дальностью поражения от 500 до 5500 км), а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Если соглашение будет разорвано, и Москва и Вашингтон снова получат возможность размещать ракеты этой категории.

Кроме прочего, выход США из договора также воспринимается и как ответная мера на действия Китая, который не связан никакими сдерживающими договоренностями и поэтому может развивать подобные вооружения по своему усмотрению, что вызывает нервозность у его соседей.

В минувшую субботу президент Трамп уже говорил, что США выйдут из договора. Россия в ответ обещала принять ответные меры, направленные на поддержание ядерного баланса.

В то же время в Совете безопасности России заявили, что Москва готова к совместной работе с США, чтобы устранить взаимные претензии в связи с выполнением договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Что сказал Болтон

В понедельник в Москву прилетел советник Трампа по безопасности Джон Болтон. В интервью газете "Коммерсант", опубликованном в понедельник, Болтон объяснил, почему США считают, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет, и рассказал, как Штаты будут действовать после выхода из договора.

"Мы не думаем, что выход из соглашения - это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договора о РСМД, - вот это проблема", - сказал Болтон.

По его словам, только две страны в мире связаны договором о РСМД. Одна из этих стран нарушает соглашение, сказал советник Дональда Трампа. Таким образом, остается только одна страна, связанная условиями документа, - США. И это, по его словам, неприемлемо.

"Мы видим, что Китай, Иран, КНДР - все они укрепляют свой потенциал методами, которые бы нарушали договор о РСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, возможно, и были возможности для того чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним. Но сегодня это уже неосуществимо на практике. А угроза со стороны Китая реальна - можете спросить такие страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань или Австралия, что они думают по поводу китайского потенциала", - сказал Джон Болтон.

Кроме того, по его словам, многие в Европе и на Ближнем Востоке нервничают по поводу потенциала Ирана.

Начнут ли США размещать новые ракеты в Восточной Европе?

В ответ на вопрос о том, что Штаты планируют делать после выхода из договора, Болтон сказал, что решения пока не принято, отметив, впрочем, что крылатые ракеты подпадающие по договор, уже есть на американских кораблях в Балтийском море.

"Я могу сказать, что это еще одна аномалия договора. Технологическая аномалия. Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под Договор о РСМД. Но раз они расположены на американских судах в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением", - сказал Болтон в интервью "Коммерсанту".

Обсуждение возможных точек размещения ракет Болтон, впрочем, назвал "пустопорожними разговорами". Как считает советник Трампа, основной проблемой остается то, что Россия не вообще не признает, что нарушает какие-либо договоры.

Можно ли распространить договор на Китай?

По словам советника Трампа, сегодня многие страны мира используют ракеты, которые в 1987 году подпадали бы под действие советско-американского договора. Например, это Китай, который вряд ли согласится уничтожить большую часть своего баллистического арсенала.

"Сейчас, например, от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют договору о РСМД. И предполагать, что они уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет - это просто нереалистично", - сказал Болтон.

По его словам, шансов на то, что договор удастся спасти, практически нет.

"Если бы Россия ликвидировала всё свое вооружение, созданное в нарушение этого договора, и если бы Китай сделал то же самое, ситуация была бы иной. Но я думаю, что вероятность этого нулевая", - сказал Болтон.

Обречена ли "перезагрузка"?

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США восемь лет назад подписали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он стал седьмым по счету договором о сокращении стратегических ядерных сил, заключенным между Москвой и Вашингтоном.

Согласно СНВ-3, к февралю 2018 года Россия и США должны были сократить количество своих ядерных боезарядов до 1550 единиц каждая. 5 февраля обе стороны заявили, что выполнили условия договора. Срок СНВ-3 истекает в 2021 году.

Многие наблюдатели считают, что выход США из договора о ДРСМД предвещает разрыв и подписанного в 2010 году соглашения. По словам Болтона, обсуждают его и в Пентагоне, но понимания, как действовать дальше, нет.

"Сейчас в США идет обсуждение того, что делать с этим соглашением. Один из пунктов, которые мы считаем важными, - вначале решить вопрос с договором о РСМД. Я говорил об этом с Николаем Патрушевым и другими , объяснял нашу логику, мы стараемся быть открытыми в этом плане", - заявил советник Трампа.

Ожидается, что во вторник Джон Болтон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сейчас вопросов гораздо больше, чем ответов. "Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем"- сказал Песков.

 

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