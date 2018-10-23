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В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
08:17 23.10.2018 |
На юге Китая открылся самый длинный в мире морской мост. Конструкция протяженностью 55 км связала Гонконг, Макао и город Чжухай. Официальная церемония открытия прошла при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна.
Распоряжение о начале предварительных подсчетов и разработок проекта было отдано центральным правительством КНР в 2003 году. Само строительство началось в декабре 2099 года. Изначально планировалось сдать объект в 2016 году. Но из-за ряда факторов, в том числе и коррупции, процесс затянулся еще на 2 года. Кроме того, мешали неблагоприятные погодные условия, аварии, пересмотры бюджета.
Движение по новому мосту для граждан будет открыто 24 октября. Благодаря новому транспортному пути дорога из Гонконга в Чжухай сократится с 3 часов до 30 минут.
Сложная конструкция моста состоит из нескольких надводных частей, протяженность которых составляет 22,9 км, подводного тоннеля длиной 6,7 км, нескольких искусственных островов и специальных пограничных КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.
Вес моста - более 400 тыс. тонн. Конструкция должна прослужить до 120 лет. Она рассчитана на то, чтобы выдержать сильнейший удар тайфуна со скоростью ветра более 300 км/ч и землетрясение магнитудой 8 баллов. Кроме того, при возведении моста учитывалось то, что район строительства - один из самых судоходных в Китае, так что новая транспортная магистраль возводилась на должной высоте, чтобы не мешать работе судов.
По предварительным подсчетам, к 2030 году по мосту ежедневно будут проезжать более 29 тыс. транспортных средств и свыше 120 тыс. пассажиров. Предполагается, что он в значительной степени будет способствовать экономической интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.
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