В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

На юге Китая открылся самый длинный в мире морской мост. Конструкция протяженностью 55 км связала Гонконг, Макао и город Чжухай. Официальная церемония открытия прошла при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна​​​.

Распоряжение о начале предварительных подсчетов и разработок проекта было отдано центральным правительством КНР в 2003 году. Само строительство началось в декабре 2099 года. Изначально планировалось сдать объект в 2016 году. Но из-за ряда факторов, в том числе и коррупции, процесс затянулся еще на 2 года. Кроме того, мешали неблагоприятные погодные условия, аварии, пересмотры бюджета.

Движение по новому мосту для граждан будет открыто 24 октября. Благодаря новому транспортному пути дорога из Гонконга в Чжухай сократится с 3 часов до 30 минут.

Сложная конструкция моста состоит из нескольких надводных частей, протяженность которых составляет 22,9 км, подводного тоннеля длиной 6,7 км, нескольких искусственных островов и специальных пограничных КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.

Вес моста - более 400 тыс. тонн. Конструкция должна прослужить до 120 лет. Она рассчитана на то, чтобы выдержать сильнейший удар тайфуна со скоростью ветра более 300 км/ч и землетрясение магнитудой 8 баллов. Кроме того, при возведении моста учитывалось то, что район строительства - один из самых судоходных в Китае, так что новая транспортная магистраль возводилась на должной высоте, чтобы не мешать работе судов.

По предварительным подсчетам, к 2030 году по мосту ежедневно будут проезжать более 29 тыс. транспортных средств и свыше 120 тыс. пассажиров. Предполагается, что он в значительной степени будет способствовать экономической интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.