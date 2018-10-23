Финансовые новости
- |
- 23.10.18
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ford: компании США вынуждены платить за сталь больше всех в мире
08:11 23.10.2018 |
Президент глобальных операций Ford Motor Co. Джо Хинрикс заявил о том, что из-за импортных пошлины, введенных администрацией Трампа, затраты на сталь со стороны американских компаний оказались выше, чем у конкурентов.
Об этом представитель руководства компании заявил в понедельник, 22 октября, на мероприятии по открытию сборочной линии пикапов Ford в г. Уэйн (шт. Мичиган). Его комментарии по поводу роста затрат из-за импортных пошлин опубликовали агентство Reuters, а также издание Detroit News. Хинрикс отметил, что текущие затраты на сталь для Ford превысили ожидавшиеся значения:
"Цены на сталь выросли по сравнению с годом ранее, и они выше тех значений, которые мы ожидали. Сталь в США стоит дороже, чем где-либо в мире. Правительство знает наше мнение о том, что необходимо для сохранения конкурентоспособных позиций в мире. Мы говорим им о том, что наши затраты в секторе должны быть конкурентоспособными, для того чтобы соперничать с другими компаниями в мире".
Ранее о резком повышении сырьевых затрат заявил гендиректор Ford Джеймс Хакетт, отметив при этом, что компании пришлось пересмотреть свои прежние планы по экспорту автомобилей под маркой Lincoln в Китай.
Портал "Вести.Экономика" также публиковал оценки и комментарии представителей руководства компаний Volvo и BMW, заявивших о проблемах из-за импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США и ответных пошлин Китай.
В компаниях, в частности, указали на проблемы с продажей автомобилей американского производства из-за снижения их конкурентоспособности и на ожидаемые финансовые потери. Фактически об этом же заявил и президент глобальных операций Ford Motor Co. Джо Хинрикс, отмечая высокую стоимость стали для американских автопроизводителей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»
|S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019
|Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину
|Игра титулов. Зачем Филарет именовал себя Лаврским Священноархимандритом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Япония полностью прекращает предоставление экономической помощи Китаю
|Трамп пригрозил Китаю и России наращиванием ядерного потенциала
|В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
|Ford: компании США вынуждены платить за сталь больше всех в мире
|Шанс на смену власти в Польше: почему результаты местных выборов оказались сенсационными
|Почему парламент Армении отклонил поправки в Избирательный кодекс
Это интересно
|Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
|Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
|Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%