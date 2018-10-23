Ford: компании США вынуждены платить за сталь больше всех в мире

Президент глобальных операций Ford Motor Co. Джо Хинрикс заявил о том, что из-за импортных пошлины, введенных администрацией Трампа, затраты на сталь со стороны американских компаний оказались выше, чем у конкурентов.

Об этом представитель руководства компании заявил в понедельник, 22 октября, на мероприятии по открытию сборочной линии пикапов Ford в г. Уэйн (шт. Мичиган). Его комментарии по поводу роста затрат из-за импортных пошлин опубликовали агентство Reuters, а также издание Detroit News. Хинрикс отметил, что текущие затраты на сталь для Ford превысили ожидавшиеся значения:

"Цены на сталь выросли по сравнению с годом ранее, и они выше тех значений, которые мы ожидали. Сталь в США стоит дороже, чем где-либо в мире. Правительство знает наше мнение о том, что необходимо для сохранения конкурентоспособных позиций в мире. Мы говорим им о том, что наши затраты в секторе должны быть конкурентоспособными, для того чтобы соперничать с другими компаниями в мире".

Ранее о резком повышении сырьевых затрат заявил гендиректор Ford Джеймс Хакетт, отметив при этом, что компании пришлось пересмотреть свои прежние планы по экспорту автомобилей под маркой Lincoln в Китай.

Портал "Вести.Экономика" также публиковал оценки и комментарии представителей руководства компаний Volvo и BMW, заявивших о проблемах из-за импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США и ответных пошлин Китай.

В компаниях, в частности, указали на проблемы с продажей автомобилей американского производства из-за снижения их конкурентоспособности и на ожидаемые финансовые потери. Фактически об этом же заявил и президент глобальных операций Ford Motor Co. Джо Хинрикс, отмечая высокую стоимость стали для американских автопроизводителей.