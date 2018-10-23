Шанс на смену власти в Польше: почему результаты местных выборов оказались сенсационными

Елена Бабакова / Европейская правда

В воскресенье поляки, показав рекордную явку, проголосовали на местных выборах.

И хотя формальную победу может праздновать партия власти, "Право и справедливость" (ПиС), оппозиционные силы тоже могут говорить об успехе. Они как минимум сделали мощную заявку перед парламентскими выборами 2019 года.

В Польше после проведенной в 1990-х годах децентрализации местные власти получили серьезные полномочия, ведь распоряжаются большинством собранных налогов. В последние годы возросла и политическая роль самоуправления: пока правящая партия "Право и справедливость" запугивает граждан наплывом беженцев и ссорится с Брюсселем из-за судебной реформы, мэры отдельных городов объявляют курс на мультикультурность и демонстративно увеличивают количество символики Евросоюза.

А в этот раз местные выборы были еще и первой репетицией перед парламентскими.

Поэтому ПиС на этих выборах должна была подтвердить свой высокий рейтинг и намерение вновь сформировать однопартийный кабмин, а либеральная оппозиция стремилась дать сторонникам надежду на участие в коалиционном правительстве.

Хотя 21 октября поляки выбирали мэров всех городов, а также все местные советы, от гмин до воеводств, самым заметным стало соревнование власти и оппозиции за крупные города Польши (подробнее - в статье "Битва за Варшаву").

Кандидаты обменивались не столько видением развития населенных пунктов, сколько программами развития страны - больше ЕС или больше суверенитета, традиционные ценности или либеральные права и свободы.

Подконтрольное ПиС публичное телевидение и оппозиционный TVN охотно подливали масла в огонь этого противостояния. Первые доказывали, что Польша - осажденная страна, которую настойчиво реформирует Ярослав Качиньский, несмотря на сопротивление зарубежной агентуры, вторые - смаковали каждое неудачное высказывание властей...

Разгоряченные польско-польской войной, граждане показали самую высокую явку в истории польских местных выборов - более 53%. Но однозначный победитель так и не определился.

Выиграли все?

Все 10 зарегистрированных в Польше избирательных комитетов (то есть штабов партий) объявили, что их результат - это победа, но далеко не везде действительно царило праздничное настроение.

Официальные результаты будут объявлены во вторник или среду, но по данным экзит-пола уже известно, что выборы в воеводские сеймики (региональных парламентов) выиграла ПиС. По данным late pool, партия власти набрала 33% голосов. Это лучший результат, чем четыре года назад (тогда ПиС получила 26,9%), но хуже, чем на парламентских выборах (37,6%).

Глава партии Ярослав Качиньский и премьер Матеуш Моравецкий говорили об успехе, но на их лицах читалось недовольство.

Да, лидерство сохранено, но отрыв от ближайшего преследователя - меньше 10%, а суммарный результат серебряного и бронзового призеров гонки - больше результата ПиС.

А это значит, что ПиС - несмотря на годы правления - так и не смогла переломить ситуацию в региональных парламентах. Партия власти сформирует большинство только в самом бедном регионе - Подкарпатье, тогда как в остальных, похоже, и дальше будет руководить коалиция либералов и аграриев.

Объединенный комитет партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" ("Современная") в воскресенье получил 26,7% голосов, а Польская крестьянская партия - 13,6%. Их суммарный результат по сравнению с предыдущими местными выборами снизился, но он и сейчас превышает 40%, что делает их реальными конкурентами ПиС перед выборами в парламент.

Левые из "Союза левых демократов" также довольны результатом: 6,6% - это неплохо для внепарламентской партии. Да и популисты из Кукиз'15 не жалуются на 5,9% - это чуть меньше, чем на парламентских выборах, но у партии никогда не было сильных ячеек на местах.

А вот ультралевые и ультраправые, несмотря на активность в соцсетях перед выборами, вряд ли довольны тем, что получили по 1,5%.

Разделенная Польша?

Главный повод для оптимизма польских либералов - победа в крупных городах. В первую очередь - в Варшаве.

Даже самые ярые сторонники Рафала Тшасковского, кандидата от "Гражданской коалиции" (так называется объединение "Платформы" и "Новочесной"), не надеялись, что бывший евродепутат и министр цифризации станет мэром столицы уже по итогам первого тура.

Не давали таких прогнозов и предвыборные опросы.

Яркая иллюстрация - неприятность, в которую попал польский журнал Newsweek. Это издание (к слову, не симпатизирующее власти и ее кандидатам) в понедельник вышло в продажу... с публикацией, не ставящей под сомнение второй тур выборов мэра столицы!

Дело в том, что Newsweek отдали в печать еще в субботу, с подписью на обложке "Будет дополнительное время" и коллажем из портретов Тшасковского и его главного оппонента - поддерживаемого ПиС Патрика Яки, автора скандальных поправок в закон об Институте национальной памяти. За последнего агитировало все правительство, не брезгуя даже шантажом - мол, если не Яки, то не видать Варшаве инфраструктурных инвестиций. Сам он за несколько дней до голосования призвал жителей столицы идти на участки, сравнивая борьбу с либералами... с Варшавским восстанием 1944 года.

Варшавяне не остались равнодушными к метафорическому призыву: на некоторых участках явка превысила 70%. Вот только Яки не набрал и трети голосов, а Тшасковский получил 54%.

Уверенность журналистов в том, что этот сценарий нереален, сыграла с ними злую шутку.

Кандидаты от оппозиции выиграли и в большинстве крупных городов.

Анна Здановска в Лодзи получила рекордные 70%, Кшиштоф Жук в Люблине - почти 60%, Яцек Ящковяк в Познани - 56,6%, Якуб Сутрик во Вроцлаве - 50,1%. Второй тур понадобится Кракову и Гданьску. В последнем оппозиция почти наверняка выиграет, а вот Краков остается последней интригой кампании. С действующим мэром, беспартийным Яцеком Майхровским будет соперничать любимица Качиньского Малгожата Вассерман.

Либералы торжествовали и в "средних" городах. Села же и маленькие городки отдали предпочтение партии власти.

А вот третьей силы на политическом горизонте так и не появилось. Польша по-прежнему остается полем битвы "Платформы" и ПиС.

Местные выборы 2018 года только подтвердили: польское общество поляризуется, и победа оппонента воспринимается не как нежелательный сценарий, а как оккупация.

"К счастью, Польша - это не только крупные города. Ровно наоборот!" - так прокомментировала результаты голосования Мажена Никель, главный редактор правого, симпатизирующего ПиС портала wPolityce.pl. "Избирательная карта доказывает, что Польша разделена. Западная - современная, проевропейская, светская; восточная - традиционная, ксенофобская и мракобесная. Почему запад должен быть заложником? Подумаем о федерализме", - возражает популярный в либеральных кругах профессор Войцех Садурский.

Мигранты на выборах

Польское законодательство не дает самоуправлению больших полномочий в сфере миграционной политики, однако эта тематика присутствовала на протяжении всей кампании.

Тон задавали правые из Национального движения, призывающие к ограничению трудовой миграции. А ПиС на прошлой неделе выпустил минутный ролик, который пугал нашествием беженцев из Ближнего Востока и Африки, как только к власти придет оппозиция. Манипуляции содержал не только текст ролика, но и видеоряд - как выяснили зрители, на слова о учиненных мусульманами погромах были наложены кадры... болгарина, который бьет немку!

Зато фавориты гонки в Вроцлаве и Гданьске отмечали, что сделают город еще более открытым для иностранцев (прежде всего украинцев) и предложат им дополнительные программы интеграции. А Тшасковский, шедший под лозунгом "Варшава для всех", в последний день кампании встретился с представителями украинских организаций, которым пообещал поддержку, в частности юридическую помощь и обучение польскому языку.

Интересно, что на фоне других стран ЕС в польских местных выборах участвует немного мигрантов и представителей нацменьшинств. Заметное представительство удается провести только немецкому меньшинству в Опольском воеводстве.

По информации Объединения украинцев в ​​Польше, в советы и сеймики баллотировалось около 90 кандидатов украинского происхождения. Учитывая, что всего в Польше было зарегистрировано 192 тысячи кандидатов, это - очень немного.

Шаг к смене власти?

Еще пару месяцев назад мало кто из обозревателей сомневался, что ПиС единолично будет руководить Польшей до 2023 года.

Несмотря на регулярные многотысячные протесты из-за судебной реформы, ухудшения отношений с ЕС и т.д., партия власти имела поддержку на уровне 40%, которую обеспечивала стабильная экономика, низкая безработица и рост социальных выплат.

Местные выборы могут изменить этот расклад.

Во-первых, слабая победа ПиС может свидетельствовать, что Качиньский начал терять электорат - а раз так, то можно забрать у него еще больше.

Во-вторых, сыграла роль простая стратегия оппозиции - не делать резких движений. Оппозицию критикуют за то, что она не предлагает стране свою повестку, ограничиваясь реакцией на идеи Качиньского, но порой и это дает свои плоды.

В конце концов, когда в 2007 году партия ПиС проиграла парламентские выборы после двухлетнего правления, экономика тоже росла, но идеологического компонента оказалось достаточно, чтобы поляки сделали другой выбор. В 2015 году соратники Качиньского вернулись к власти, выбрав правильную тактику - тогда они отказались от резких "правых" лозунгов и начали переманивать электорат из центра.

Однако три года правления вернули ПиС имидж партии, с которой сложно договариваться.

Теперь все будет зависеть от того, сделает ли партия власти выводы из своей то ли победы, то ли поражения 21 октября; изменит ли риторику в общении с оппонентами как внутри страны, так и за рубежом - или начнет закручивать гайки.

Сейчас более вероятным выглядит второй сценарий.

Политики и эксперты от партии власти уже обвинили в слабом результате... польские коммерческие СМИ, якобы полностью подконтрольные Германии.

"СМИ надо вернуть в собственность Польши и окультурить!" - бросила клич депутат ПиС Кристина Павлович. Даже консервативные публицисты раскритиковали ее твит.

Какая стратегия победит - узнаем через полгода. В мае 2019-го поляки будут избирать депутатов Европарламента. Это и будет генеральная репетиция, которая покажет, есть ли у либеральных демократов шанс вернуться к власти в Польше.