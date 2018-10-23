8 факторов, влияющих на будущее мировой экономики

Миллиарды людей объединены мировой сетью, что способствует практически моментальному распространению идей и инноваций.

Если добавить к этому быстро меняющуюся демографическую ситуацию, изменение взглядов и ценностей, рост политической нестабильности и безграничные возможности технологий, можно с уверенностью сказать, что следующее десятилетие принесет с собой исторически важную трансформацию во всем мире.

Интерпретация огромных объемов данных того, как меняется мир, станет небанальной задачей даже для самых светлых умов.

Именно поэтому команда экспертов из Visual Capitalist много работала, чтобы представить информацию о меняющемся мире в виде графиков.

Ниже представляем восемь основных факторов, которые, по мнению экспертов, будут оказывать влияние на формирование мировой экономики в будущем.

1. Вмешательство технологий

На протяжении истории большая часть ведущих компаний были сосредоточены на промышленности. Такие инноваторы, как Генри Форд и Томас Эдисон вносили огромный вклад в то, как будет работать промышленность на протяжении следующих десятилетий.

Компании инвестировали огромные суммы денег, чтобы построить фабрики, а также нанять рабочих, которые будут реализовывать эти инновации.

Большая часть ведущих компаний были построены по этому принципу: IBM, U.S. Steel, General Electric, Walmart и Ford - это лишь незначительная часть таких компаний.

Однако сегодня бизнес выглядит несколько иначе. Мы живем в мире информации, и впервые технология и торговля столкнулись таким образом, что данные являются более ценными, чем физические объекты.

И лучший способ проверить это - посмотреть, как рынок оценивает различные компании.

Такие компании, как Apple, Amazon, и Microsoft, вытеснили традиционные промышленные компании, которые занимаются производством физических объектов.

Технологии повышают возможности связи, они способствуют развитию искусственного интеллекта, а также создают мировые платформы, с которыми практически невозможно конкурировать.

Технологии уже захватили розничную торговлю и рекламу, и теперь их следующая цель - здравоохранение, финансы, промышленность и образование.

2. Эволюция денег

Деньги - это одно из самых важных изобретений человечества.

В качестве денег использовались самые разные вещи - от беличьих шкурок до ракушек.

Функции и формы денег постоянно менялись на протяжении истории.

В современном мире определение денег более туманно и размыто, чем когда-либо.

Центральные банки создают триллионы долларов из воздуха начиная с финансового кризиса, да и каждый фактически может получить деньги с использованием технологии блокчейн буквально за пару кликов.

Вне зависимости от того, что теперь называется деньгами, люди берут в долг огромные суммы денег.

В настоящий момент мировой долг достиг $247 трлн, включая $63 трлн задолженности правительств разных стран.

В сегодняшнем мире огромные объемы долга - это лишь одна из аномалий. Вот примеры других:

- Венесуэла имеет гиперинфляцию национальной валюты,

- почти во всем мире наблюдается так называемая "война с наличностью",

- центральные банки дают в долг при негативных процентных ставках (Швеция, Япония, Швейцария и др.),

- криптовалюты типа биткоина имеют общую стоимость более $200 млрд.

3. Состояние богатства

Богатство - это не что-то неизменное, особенно для тех, кто стремится использовать все возможности мировой экономики.

Мировое богатство, его состояние и распределение постоянно меняются.

Сегодня богатство достигает рекорды - так, компании Amazon и Apple имеют капитализацию свыше $1 трлн, состояние Джеффа Безоса превышает $100 млрд.

Рынок постоянно растет, но будет ли продолжаться этот рост? И если будет, то как долго?

Вот некоторые прогнозы Всемирного банка.

Несмотря на это, существует множество факторов, которые беспокоят самых богатых людей в мире, от возвращения инфляции до геополитических рисков, которые с каждым днем становятся все более существенными.

Поэтому эксперты указывают на "черных лебедей".

Однако состояние богатства - это не только состояние миллиардеров и огромных компаний. Богатство меняется самыми разными способами.

4. Восточные экономики

Экономический рост Китая был захватывающим событием в течение нескольких десятилетий.

До недавних пор экономисты могли лишь предполагать, на что способны восточные экономики, однако сейчас они прогнозируют, что в течение следующих лет они продемонстрируют большие достижения.

При этом размер китайской экономики и населения Китая настолько велик, что сложно строить действительно точные прогнозы.

Некоторые города Китая имеют настолько значительную экономику, что она превышает целые страны.

Вообще, в Китае более 100 городов, население которых превышает 1 млн человек.

Каждый из этих городов обладает весьма внушительной экономикой, построенной либо на промышленности, либо на добыче природных ресурсов, либо на информационных технологиях.

5. Ускорение технологического прогресса

Мир в целом меняется, и темпы этих перемен намного быстрее, чем раньше.

Однако, когда речь идет о технологическом прогрессе, невозможно не отметить того факта, что здесь темпы достигают невероятных значений.

Каждый год приносит все больше технологических прорывов, а инновации буквально сыплются как из рога изобилия.

Но дело не только в том, что растет скорость новых изобретений.

Важно отметить и то, что рынок имеет возможность принять новые технологии и начать их распространение более быстрыми темпами.

Новые продукты доходят до конечных потребителей всего за несколько месяцев с момента их изобретения.

Наглядным примером является игра Pokémon Go, которая всего за 19 дней набрала почти 50 млн пользователей.

По сравнению с автомобилями (62 года), телефоном (50 лет) и кредитными картами (28 лет) эти 19 дней прошли мгновенно.

6. "Зеленая" революция

Не секрет, что наша цивилизация стоит на пороге перехода к более устойчивым энергоресурсам.

Но чтобы полностью понять и оценить эту перемену, необходимо посмотреть на то, как менялась энергетика со временем.

Эксперты представили график потребления энергии в США начиная с 1776 г. и до сегодняшних дней.

И с учетом скорости внедрения новых технологий логично предположить рост нагрузки на энергетическую инфраструктуру.

7. Изменение в географии населения

Мировые демографические показатели постоянно меняются, но, по прогнозам специалистов, ситуация с перемещением людей в ближайшие десятилетия полностью изменит мировую экономику.

В западных странах и Китае численность населения стабилизируется, что связано с коэффициентом рождаемости и национальным составом населения стран.

Тем временем Африка будет по-настоящему центром рождаемости, где население будет расти очень высокими темпами.

Рост населения будет сочетаться с урбанизацией, что приведет к появлению мегагородов, вмещающих до 50 млн человек.

К концу XXI века в Африке будет располагаться по меньшей мере 13 мегагородов, которые будут крупнее Нью-Йорка.

Согласно прогнозам к этому моменту в Северной и Южной Америке, Европе и Китае не останется ни одного города, который входил бы в топ-20 самых населенных городов мира.

8. Торговый парадокс

По определению рациональная и согласованная торговля между двумя странами - это то, что будет выгодно обеим сторонам.

На основе этого определения экономисты считают, что свободная торговля - это то, что будет выгодно всем сторонам процесса.

Именно поэтому страны стремились снять ограничения в торговле после окончания Второй мировой войны.

Однако в современном мире эти прописные истины уже не работают, так как на первый план выходит социальный и политический контекст.

Все чаще политики стремятся выстроить дополнительные преграды в торговле.

В частности, примером выгодных торговых отношений могут служить отношения США и Канады, которые являются крупнейшим торговым партнером своего соседа.

Однако в отношении других стран все складывается не так благоприятно. В частности, речь идет о торговой войне между США и Китаем.