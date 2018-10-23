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Демократы лидируют в опросе перед промежуточными выборами в США
09:15 22.10.2018 |
50 процентов американских избирателей хотели бы, чтобы большинство в Конгрессе США после намеченных на ноябрь промежуточных выборов принадлежало демократам, 41 процент желают победы республиканцам. Таковы данные совместного опроса американского телеканала NBC News и издания The Wall Street Journal, результаты которого были опубликованы в воскресенье, 21 октября.
Согласно тому же опросу, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального значения за все время его нахождения на посту - его деятельность одобряют 47 процентов зарегистрированных избирателей, уровень неодобрения составил 49 процентов.
Кроме того, экономическую политику республиканцев одобряют 43 процента опрошенных, лишь 29 процентов считают, что в этом отношении более верны позиции демократов. Отрыв в 15 процентов по этому вопросу - наилучший результат республиканцев за все время, что проводятся подобные опросы.
Еще один результат опроса - 80 процентов зарегистрированных избирателей считают, что США разделены, лишь 18 процентов полагают, что в стране наблюдается единство. При этом заинтересованность в выборах в лагерях сторонников обеих партий чрезвычайно высока.
В опросе, который проводился с 14 по 17 октября, приняли участие 900 зарегистрированных избирателей.
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