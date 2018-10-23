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На People’s Vote March в Лондоне вышли, по данным организаторов, более полумиллиона человек
09:05 22.10.2018 |
В Лондоне в субботу, 20 октября, прошла демонстрация, основное требование которой - провести референдум об условиях выхода Великобритании их состава Евросоюза. На акцию под названием People's Vote March, по данным организаторов, вышли более 500 тысяч человек, полиция пока сведений об этом не дала. При этом организаторы рассчитывали на 100 тысяч участников.
Некоторые демонстранты приехали в Лондон из других городов Великобритании специально для участия в акции. Для них были организованы автобусы, на что выделил деньги, в частности, британский писатель Йэн Макьюэн. Шествие по городу завершилось у здания парламента.
Садик Хан - о вариантах соглашения по "Брекзит"
акции также принял участие мэр Лондона Садик Хан, который заявил, что сейчас у премьер-министра Великобритании есть такой выбор: "плохая сделка по "Брекзит" или вообще никакая!" "Это на миллион миль дальше от того, что было обещано два с половиной года назад. В этих обстоятельствах мы требуем, чтобы британское общество получило возможность высказаться о том, принимает ли оно итоги переговоров, которые могут завершиться и плохой сделкой по "Брекзит", и отсутствием договоренностей с опцией остаться в Европейском Союзе", - сказал Хан.
Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.
Переходный период
Тереза Мэй ранее отвергала предложения о проведении еще одного голосования по "Брекзит". Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, но пока Лондону не удалось достичь соглашения с Брюсселем об условиях "Брекзит".
ЕС выразил готовность продлить переходный период для сделки, Мэй этого варианта не исключила.
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