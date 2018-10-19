Европейский суд обязал приостановить судебную реформу в Польше

Европейский суд юстиции издал распоряжение о приостановлении судебной реформы в Польше. Варшава должна "незамедлительно приостановить применение положений национального законодательства, касающихся снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", заявил суд в пятницу, 19 октября.

Это лишь одна из предварительных мер, содержащихся в иске Европейской комиссии, которая была поддержана судом. Кроме того, брюссельское ведомство потребовало гарантировать возможность для возвращения к работе судей, вынужденных в связи с реформой раньше уйти на пенсию, а также воздержаться от назначения на их места новых судей. Эти меры суд также счел обязательными к выполнению до вынесения окончательного решения.

Варшава тщательно изучит распоряжение

Между тем власти Польши пообещали детально изучить решение Европейского суда юстиции. "После тщательного анализа мы отреагируем на это", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что в Польше судебную реформу поддерживают 80 процентов населения.

Еврокомиссия обратилась в Европейский суд юстиции, являющийся высшей инстанцией Суда Европейского союза, с жалобой на власти Польши в связи с реформой судебной системы в этой стране в начале октября. В заявлении указывается на нарушение Варшавой принципа независимости судебной власти при принятии закона о Верховном суде Польши.

"Мы решили обратиться в Европейский суд, чтобы защитить независимость польского Верховного суда", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Ведомство попросило суд в Люксембурге вынести временное судебное распоряжение до вынесения окончательного решения по этому делу. Правило о досрочном отправлении судей Верховного суда в отставку должно быть временно отменено до тех пор, пока Европейский суд не вынесет свое решение, заявила представитель брюссельского ведомства.

Спорная реформа

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда. Новые правила могут привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда.

В ЕС считают, что данный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей". По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека. Первое предупреждение Еврокомиссия направила Варшаве в июле. В середине августа Брюссель заявил, что рассматривает возможность обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.