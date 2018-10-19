Совокупное богатство населения мира за июль 2017 года - июнь 2018 года выросло на 4,6%, или на 14 трлн долларов, до 317 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

При этом среднее состояние взрослых жителей планеты увеличилось до 63,1 тыс. долларов, что является рекордным показателем.

По данным банка, страны с богатством свыше 100 тыс. долларов расположены в Северной Америке, Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Рейтинг снова возглавила Швейцария (530 тыс. долларов), Австралия (411 тыс. долларов) и Соединенные Штаты (403 тыс долларов).

В первую десятку также вошли Бельгия (313 тыс. долларов), Норвегия (291 тыс. долларов), Новая Зеландия (289 тыс. долларов), Канада (288 тыс. долларов), Дания (286 тыс. долларов), Сингапур (283 тыс. долларов), и Франция (280 тыс. долларов).

Украина находится в группе бедных стран с уровнем богатства на одного взрослого ниже 5 тыс. долларов.

В Credit Suisse прогнозируют, что мировое богатство вырастет на 26% в течение следующих пяти лет, достигнув к 2023 году 399 трлн долларов. На развивающиеся рынки приходится треть роста, хотя на их долю приходится лишь 21% нынешнего богатства.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает будущий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.