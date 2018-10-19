Финансовые новости
- |
- 19.10.18
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Совокупное богатство населения мира за июль 2017 года - июнь 2018 года выросло на 4,6%
14:18 19.10.2018 |
Совокупное богатство населения мира за июль 2017 года - июнь 2018 года выросло на 4,6%, или на 14 трлн долларов, до 317 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.
При этом среднее состояние взрослых жителей планеты увеличилось до 63,1 тыс. долларов, что является рекордным показателем.
По данным банка, страны с богатством свыше 100 тыс. долларов расположены в Северной Америке, Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
Рейтинг снова возглавила Швейцария (530 тыс. долларов), Австралия (411 тыс. долларов) и Соединенные Штаты (403 тыс долларов).
В первую десятку также вошли Бельгия (313 тыс. долларов), Норвегия (291 тыс. долларов), Новая Зеландия (289 тыс. долларов), Канада (288 тыс. долларов), Дания (286 тыс. долларов), Сингапур (283 тыс. долларов), и Франция (280 тыс. долларов).
Украина находится в группе бедных стран с уровнем богатства на одного взрослого ниже 5 тыс. долларов.
В Credit Suisse прогнозируют, что мировое богатство вырастет на 26% в течение следующих пяти лет, достигнув к 2023 году 399 трлн долларов. На развивающиеся рынки приходится треть роста, хотя на их долю приходится лишь 21% нынешнего богатства.
Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает будущий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза для монополии. Зачем Украине нужны частные локомотивы
|Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке
|Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят
|Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совокупное богатство населения мира за июль 2017 года - июнь 2018 года выросло на 4,6%
|США закрывают генконсульство по палестинским делам
|HSBC станет первой компанией, которая выпустит китайские депозитарные расписки
|США могут выйти из Всемирного почтового союза - FT
|Парламент Молдовы не поддержал включение евроинтеграции в Конституцию
|Венгрия скупает золото - впервые с 1986 года
Это интересно
|Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов
|EBay подала в суд на Amazon
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123
|Android будет шифровать резервные копии с помощью пароля для разблокировки
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами